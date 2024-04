Samsung planuje rozszerzyć dostępność swoich inteligentnych funkcji nawet o smartfony z 2021 roku. Ale jest haczyk.

Początkowo pakiet usług Galaxy AI zarezerwowany był dla najnowszych smartfonów z linii Galaxy S24, ale Samsung w ciągu kilku tygodni dostarczył je także na topowe urządzenia z roku 2023. Wiele wskazywało na to, że na tym Koreańczycy poprzestaną, ale najwidoczniej zrewidowali swoje plany.

Galaxy AI dla smartfonów z 2022 i 2021 roku

Jeden z koreańskich forumowiczów Samsung Community wysłał do producenta zapytanie, czy sztuczna inteligencja trafi także na starsze smartfony. Otrzymał potwierdzenie, że aktualizacja One UI 6.1 dla kolejnych modeli planowana jest na maj i wniesie pakiet funkcji Galaxy AI.

Według pracownika Samsunga, dostępność funkcji uzależniona będzie od generacji. I tak:

seria Galaxy S22, Z Flip 4, Z Fold 4 i Tab S8 mają otrzymać wszystkie funkcje Galaxy AI oprócz Instant Slo-Mo;

seria Galaxy S21, Z Flip 3 i Z Fold 3 mają otrzymać jedynie funkcję Circle to Search oraz inteligentną klawiaturę.

Wcześniej pakiet Galaxy AI okrojony o Instant Slo-Mo trafił już na pokład modelu Galaxy S23 FE, co Samsung tłumaczył niewystarczającą mocą obliczeniową. A smartfon ten odziedziczył kluczowe komponenty po serii S22.

Smartfony z 2021 roku mają otrzymać jedynie namiastkę Galaxy AI, ale dobre i to, bo Circle to Search to i tak moja ulubiona funkcja z całego pakietu.