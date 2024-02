Świetna funkcja Galaxy S24 trafi na starsze modele. Samsung podał listę

Wkrótce miliony osób będą mogły dać swoim starym filmom drugie życie. Wystarczy że mają jeden z tych telefonów.

Jedna ze sztandarowych funkcji serii Galaxy S24 to Instant Slo-Mo. Dzięki niej możliwe jest uzyskanie płynnego 4-krotnego spowolnienia na niemal dowolnym filmie. Nawet takim, które zostało nagrane innym urządzeniem w jedynie 30 lub 24 kl./s.

Funkcja Instant Slow-Mo jest wyjątkowo przyjazna w użytkowaniu, bo do uzyskania efektu spowolnienia nie są potrzebne absolutnie żadne umiejętności związane z edycją wideo. Wystarczy przytrzymać palec na ekranie w chwili odtwarzania filmu w systemowej galerii.

Podczas testów Galaxy S24 szybko się z tą funkcją polubiłem. W slow-motion nawet trywialne filmy zyskują uroku, a teraz nie trzeba nawet włączać specjalnego trybu przed rozpoczęciem nagrywania.

Instant Slo-Mo trafi na starsze smartfony Samsung Galaxy. Jest lista

Jeden z inżynierów Samsunga opublikował na oficjalnym forum firmy wpis, w którym ujawnił, że Instant Slo-Mo trafi na smartfony i tablety:

Galaxy S23;

Galaxy S23+;

Galaxy S23 Ultra;

Galaxy Z Fold 5;

Galaxy Z Flip 5;

Galaxy Tab S9;

Galaxy Tab S9+;

Galaxy Tab S9 Ultra.

Lista obejmuje niemal wszystkie topowe urządzenia poprzedniej generacji. Niemal, bo wielkim nieobecnym jest Galaxy S23 FE, który - jak wiemy - wykorzystuje starszy czip niż pozostali przedstawiciele tej serii.

Inżynier Samsunga tłumaczy, że funkcja Instant Slow-Mo wykorzystuje NPU i GPU urządzenia do wygenerowania między każdą parą klatek aż trzech klatek pośrednich. Wymaga to na tyle dużej mocy obliczeniowej, że - jak zapewnia firma - lista musiała zostać ograniczona do tych modeli.

Instant Slo-Mo dorabia brakujące klatki

Na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie Instant Slo-Mo wyląduje na ubiegłorocznych smartfonach Samsunga. Prawdopodobnie pojawi się wraz z uaktualnieniem do One UI 6.1, które - według wcześniejszych zapowiedzi - ma się pojawić jeszcze w pierwszej połowie roku.

Niecierpliwi mogą w międzyczasie zainstalować ze sklepu Galaxy Store aplikację Galaxy Enhance-X. Ta także potrafi nałożyć efekt slow-motion na zwykłe filmy, choć nie w czasie rzeczywistym.