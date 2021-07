1000 cali! Taką przekątną ma najnowszy telewizor, czy może raczej monitor wielkoformatowy Samsung The Wall. Rok 2021 przyniósł też kilka innych innowacji w tym temacie.

Samsung The Wall 2021 – telewizor 1000 cali

W 2018 roku zachwycaliśmy się olbrzymim, 146-calowym telewizorem Samsung The Wall. Dwa lata później producent z Korei Południowej pokazał jego brata, który zrobił jeszcze większe wrażenie, bo miał już przekątną 583 cali. Ale jesteś w błędzie, jeśli myślisz, że na tym koniec. Minął kolejny rok i Samsung zaprezentował The Wall w rozmiarze… 1000 cali.

Za The Wall od początku stała koncepcja, zakładająca, że niemalże nie ma limitów, jeśli chodzi o rozmiar takiego wyświetlacza, a to dlatego, że ma on konstrukcję modułową. Zupełnie jednak nie zmienia to faktu, że model o przekątnej 1000 cali robi wrażenie i jest pokazem niemałych możliwości inżynieryjnych.

Rozdzielczość do 16K, odświeżanie do 120 Hz, jasność do 1600 nitów

W domyślnym trybie 1000-calowy panel The Wall oferuje rozdzielczość 8K (ale osiągalne jest nawet 16K), odświeżanie z częstotliwością 120 Hz oraz automatyczną optymalizację obrazu przy pomocy algorytmów sztucznej inteligencji. Jeśli gdziekolwiek, to zastosowanie znaleźć ma w sektorze biznesowym, zastępując ściany wideo, w których bardziej lub mniej, ale jednak widoczne są łączenia – tutaj ich nie ma.

„Tegoroczny model jest łatwiejszy w instalacji, dzięki bezprzewodowym połączeniom i bezramkowym konstrukcjom. Skutkuje to też o połowę mniejszą głębokością szafy – zachwala Samsung. – Modułowa technologia umożliwia instalację The Wall w różnych pozycjach: wklęsłych, wypukłych, sufitowych, wiszących, pochyłych czy w kształcie litery L”.

Producent zwraca też uwagę na diody LED mniejsze o 40% w porównaniu do poprzedniej generacji. To zaś skutkuje głębszą czernią, wyższym kontrastem i większą jednolitością kolorów. Technologia Ultra Chroma ma ponadto poprawiać czystość barw, a wisienką na torcie jest wysoka jasność, sięgającą 1600 nitów.

Na co komu taki ekran?

Tegoroczne panele Samsung The Wall, z których można tworzyć ściany, trafiają już powoli do sprzedaży. Producent widzi dla nich kilka potencjalnych zastosowań: w studiach telewizyjnych i filmowych, w handlu i branży cyfrowej reklamy czy też w budynkach korporacyjnych i sterowniach.

Źródło: Samsung, Geeky Gadgets, informacja własna