LG QNED TV to telewizory LCD, ale niewiele już ma im brakować do jakości oferowanej przez OLED-y. W jakie technologie wyposażył je producent, by móc tak o nich mówić?

Światowa premiera LG QNED TV

W lipcu telewizory LG z serii QNED wreszcie trafią do sprzedaży, po tym, jak zostały zapowiedziane jeszcze pod koniec ubiegłego roku. Południowokoreański producent nie miał jeszcze w swojej ofercie takich urządzeń. Co je wyróżnia?

Ano to, że do swojej wysokiej klasy panelów LCD w technologii NanoCell producent postanowił dorzucić jeszcze warstwę kropek kwantowych (Quantum Dot), stąd zresztą "Q" w nazwie rodziny. LG wykorzysta więc technologię od lat z powodzeniem stosowaną przez firmę Samsung i raczej trudno uznać to za złą wiadomość.

NanoCell, Quantum Dot i MiniLED – jakościowe trio

Kropki kwantowe w połączeniu z technologią NanoCell zapewnią żywe i naturalne kolory, ale na tym wcale nie kończą się atuty serii QNED. Firma LG - podobnie jak wspomniany przed momentem Samsung – zdecydował się na wprowadzenie w tym roku podświetlenia typu MiniLED. Diody są zdecydowanie mniejsze, co pozwala na umieszczenie ich większej liczby, co z kolei pozytywnie wpływa na współczynnik kontrastu.

Podsumowując: telewizory LG QNED mają oferować obraz, charakteryzujący się „głębszą czernią, precyzyjniejszym oddaniem barw, większym kontrastem i większą jasnością”, jak zachwala sam producent. Chwali się też certyfikatem Intertek i zwraca uwagę na brak zniekształcenia kolorów przy patrzeniu pod dużym kątem.

Będą trzy serie: LG QNED99, QNED95 i QNED90

Na rodzinę złożą się trzy serie, reprezentowane przez telewizory o przekątnych od 65 do 86 cali. We flagowych seriach QNED99 i QNED95 możemy liczyć na rozdzielczość 8K, a modele spod znaku QNED90 wyświetlą obraz w standardowym 4K.

To najlepsze telewizory LCD w tegorocznej ofercie LG - plasujące się powyżej rodziny NANO. Dlatego nawet w podstawowej serii QNED90 nie zabrakło 120-hercowych paneli i portów HDMI 2.1, umożliwiających ich wykorzystanie (choćby przez VRR, czyli dynamicznie dostosowywaną częstotliwość odświeżania).

Jest też HDR (w formatach HDR10 i Dolby Vision), jest Wi-Fi 5 i Bluetooth 5.0, system webOS w najnowszej wersji i procesor Alpha 7-4 wykorzystujący sztuczną inteligencję. W seriach QNED95 i QNED99 (będących swoimi lokalnymi bliźniaczkami), oprócz wspomnianej już wyższej rozdzielczości, możemy liczyć także na wydajniejszy procesor Alpha 9-4.

Rynkowy debiut odbędzie się lada chwila.

Źródło: LG, FlatpanelsHD, informacja własna