Galaxy XCover 5 to smartfon z 5,3-calowym ekranem oraz obudową, która ma zapewniać ochronę przed szkodliwym działaniem wody i pyłu, a nawet upadkami.

Wzmacniany smartfon Galaxy XCover 5 zaprezentowany

Wprawdzie wytrzymałe telefony nie są najpopularniejszą kategorią sprzętu, ale dla niektórych okazują się nie tylko pomocne, co niekiedy wręcz nieocenione. Takich osób musi być na tyle dużo, że niektórzy producenci systematycznie puszczają do nich oczko. Między innymi Samsung ze swoją serią Galaxy XCover, która doczekała się kolejnego przedstawiciela.

Design z pewnością nie jest tutaj zaskakujący. Również w Galaxy XCover 5 pierwszeństwo miała zwiększona odporność, którą potwierdzają certyfikaty IP68 oraz MIL-STD810H. Smartfon ma przetrwać zanurzenie w wodzie na głębokość do 1,5 metra do 30 minut, a także upadek z wysokości do 1,5 metra. Producent zadbał też o możliwość korzystania z niego w rękawicach ochronnych (o grubości do 2 mm) oraz wymienną baterię (dodatkowa bateria, ale też stacja ładująca POGO są oczywiście sprzedawane oddzielnie). Poza tym znalazł się tu Hot Key, dodatkowy fizyczny i programowalny przycisk.

Wnętrze Galaxy XCover 5 to przede wszystkim system Android 11, procesor Exynos 850 oraz 4 GB RAM. Takie połączenie powinno zapewnić komfortową realizację wszystkich podstawowych zadań w biznesie. Ważne, że nie zabrakło modułu łączności NFC, który jest niezbędny np. do płatności zbliżeniowych. Z pewnością nikt nie będzie tu pod wrażeniem parametrów np. wyświetlacza czy aparatów fotograficznych. Niestety, pojemności akumulatora również.

Najważniejsze dane Galaxy XCover 5:

Android 11

5,3-calowy ekran TFT HD+ (720 x 1600 pikseli)

ośmiordzeniowy procesor Exynos 850 (8nm)

4 GB RAM

64 GB pamięci wewnętrznej + microSD

aparat główny 16 Mpix f/1.8, aparat przedni 5 Mpix f/2.2

Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, NFC, dual SIM (na wybranych rynkach)

bateria 3000 mAh, ładowanie 15 W

wymiary 147,1 x 71,6 x 9,2 mm

Galaxy XCover 5 od razu trafia do sprzedaży

Osoby zainteresowane Galaxy XCover 5 nie będą musiały długo czekać na jego pojawienie się w sklepach. Producent nie tylko zaprezentował smartfona, ale też od razu rusza ze sprzedażą.

Urządzenie jest promowane również przez polski oddział producenta, a więc można spodziewać się go na naszym rynku (podobnie jak poprzedników). Nie ujawniono jednak ceny w złotówkach. Na zachodzie Galaxy XCover 5 został wyceniony na 290 euro.

Źródło: Samsung

