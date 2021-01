Galaxy S21 Ultra to świetny telefon flagowy i kandydat do korony w 2021 roku. Pytanie tylko czy jest to dobry wybór dla Ciebie? Telefon z pewnością jest szybki, nowoczesny, ma znakomity wyświetlacz i dobre aparaty, ale jest też duży, ciężki i bardzo drogi. Test Galaxy S21 Ultra.

Plusy - szybkie działanie systemu i aplikacji,; - bardzo jasny wyświetlacz AMOLED 120 Hz,; - dobre aparaty z tyłu i z przodu,; - nagrywanie filmów 8K 24 kl/s lub 4K 60 kl/s,; - wsparcie dla aktywnego piórka S Pen (odręczne notatki, konwertowanie pisma, edycja dokumentów),; - bezprzewodowe ładowanie baterii oraz indukcyjne ładowanie zwrotne,; - bezprzewodowy DeX,; - wodoszczelność IP68 i bardzo dobra jakość wykonania,; - 5G, Wi-Fi 6E, UWB, dual SIM, NFC, Bluetooth 5,2,; - 12 lub 16 GB RAM i bardzo szybka pamięć masowa,; - wystarczający czas pracy na baterii. Minusy - obsługa jedną ręką jest niewygodna, bo telefon jest duży i ciężki,; - tylne aparaty dość mocno wystają,; - zoom 100x jest bezużyteczny,; - brak klasycznego wyjścia słuchawkowego 3,5 mm,; - brak miejsca dla karty pamięci microSD,; - bardzo wysoka cena na start.

Ciężkie czasy

Czy rozważasz kupno telefonu za około 6000 zł? Jeśli nie, to witaj w klubie. Żyjemy w Polsce, więc nie ma w tym nic dziwnego, że patrzymy na ceny pod kątem naszych zarobków. Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie nowe telefony flagowe to abstrakcja, a powodów jest kilka.

Po pierwsze ich cena nijak ma się do możliwości. Telefon za 1500 zł spełni większość naszych oczekiwań, a smartfon za 2500 - 3000 zł jest już tak dobry, że zadowoli 99% osób. Po co więc ktokolwiek miałby płacić aż 6000 zł za garść dodatkowych funkcji? Czy płacąc sześć tysięcy zamiast trzech, dostajemy telefon dwa razy lepszy pod każdym względem? Dla mnie odpowiedź brzmi: nie.

Po drugie nie wiem jak Wy, ale ja od dłuższego czasu mam dość wielkich telefonów. Obsługa prawie 7-calowego giganta jedną ręką jest niewygodna, a jeśli spędza się z telefonem w dłoni parę godzin dziennie, to masa powyżej 200 gramów jest męcząca. No i ta cegła w kieszeni. W dużym telefonie mieści się duży akumulator - jasna sprawa. Jednak większy wyświetlacz też konsumuje więcej energii, więc czasami się to wyrównuje.

Ujmując rzecz krótko: zastanawiam się czy warto kupować Galaxy S21 Ultra 5G, nawet jeśli to ścisła czołówka najlepszych smartfonów na świecie.

Czas pracy na baterii

Czas pracy: do 1,5 dnia

SOT: 6,5 - 7 godzin

Pojemność akumulatora: 5000 mAh (minimum 4855 mAh)

Ładowarka w zestawie: brak, wsparcie dla USB-PD 3.0, AFC, QC 2.0

Łatwa wymiana baterii: nie

Bezprzewodowe ładowanie: tak

Ładowanie zwrotne: tak (indukcyjne)

5000 mAh to dość duża pojemność akumulatora. W tanim telefonie może to wystarczyć nawet na 2 - 2,5 dnia typowej obsługi. Jednak Galaxy S21 Ultra ma potężny wyświetlacz 6,8 cala 120 Hz, wydajne komponenty i szybką łączność bezprzewodową, więc realny czas pracy jest krótszy.

W moich rękach telefon wytrzymywał maksymalnie 1,5 dnia, a przy bardzo intensywnym używaniu pracował 1 pełny dzień. Odłączony od ładowarki rano, ani razu nie rozładował mi się przed nocą. Nie jest to wynik oszałamiający, ale można przyjąć, że plan minimum jest wykonany, zwłaszcza jak na telefon flagowy.

Czas ładowania baterii

W opakowaniu nie ma ładowarki, więc czas zależy od tego, jakiej ładowarki użyjesz. Rzecz jasna najlepszy efekt da ładowarka Samsung, z obsługą szybkiego ładowania. Ja podłączałem Galaxy S21 Ultra do 25-watowej kostki od Galaxy Note20 Ultra.

15 minut do 25%

30 minut do 60%

60 minut do 100%

5000 mAh naładowane od zera do pełna w około godzinę, to dość dobry wynik. Szybkość ładowania może nie jest rekordowa, ale jest w pełni wystarczajaca.

Wyświetlacz AMOLED 120 Hz - wielki, jasny i imponujący

Typ wyświetlacza: 120 Hz Dynamic AMOLED 2X

Wielkość: 6,8 cala

Rozdzielczość: 1440 x 3200 px

Jasność maks.: ok. 1500 cd/m2 (automatyczna)

HDR: tak, HDR10+

Nawet pierwszy w historii Samsung Galaxy S (i9000), był przeze mnie chwalony w styczniu 2011 roku, za jakość wyświetlacza AMOLED. Od tego czasu minęła dekada i z każdą kolejną generacją smartfony Samsung stawały się coraz lepsze.

Najnowszy Galaxy S21 Ultra ma wyświetlacz wprost fenomenalny pod względem jakości. W moim odczuciu jest za duży, ale technicznie to prawdziwy majstersztyk. Producent polepszył jakość kolorów, zwiększył jasność, a nawet kontrast. Obecnie w trybie automatycznym wyświetlacz ma jasność szczytową, docierającą do około 1500 cd/m2. Dzięki temu obraz jest wyraźny nawet w bardzo jasny, słoneczny dzień.

Filmy, zdjęcia i gry prezentują się po prostu znakomicie, a tekst jest ostry i czytelny.

Kolejną zaletą jest wysokie odświeżanie 120 Hz, nawet w pełnej rozdzielczości WQHD+. Zdecydowanie poprawia ono płynność animacji systemowych oraz przewijania stron. Pozwala też uzyskać nawet 120 kl/s w grach (raczej tych prostszych). Sto dwadzieścia herców poprawia komfort i zmniejsza zmęczenie oczu, ale zużywa więcej energii. Dlatego Galaxy S21 Ultra 5G ma odświeżanie dynamiczne, które automatycznie zmienia się w zakresie od 10, do 120 Hz, by zmniejszać obciążenie baterii, gdy jest to możliwe (np. podczas wyświetlania statycznego obrazu).

Szkło na ekranie jest lekko zagięte na bokach i ma fabrycznie nałożoną folię ochronną.

Obsługa jedną ręką nie jest łatwa

Mam dość duże dłonie i długie palce, a mimo to obsługa jedną ręką jest dla mnie niewygodna. Przekątna 6,8 cala to gruba przesada. Obraz jest piękny, a szybkość działania wprost wyśmienita, ale ciągle muszę zmniejszać interfejs, żeby dosięgnąć do przycisków lub menu umieszczonych na górze ekranu.

W praktyce Samsung Galaxy S21 Ultra 5G to smartfon dwuręczny. Jeśli komuś to nie przeszkadza, to będzie bardzo zadowolony.

Powiadomienia na ekranie, zamiast diody

Podobnie jak wcześniej jest dostępna funkcja wyświetlacza zawsze włączonego (Always On Display), która prezentuje godzinę, datę, procent naładowania akumulatora, proste ikony powiadomień, animowane GIFy oraz informacje o odtwarzanym utworze muzycznym, na zablokowanym ekranie. Zastępuje ona diodę powiadomień, której nie ma.

Galaxy S + S Pen: tego jeszcze nie było

Chyba największą nowością w tym smartfonie jest możliwość stosowania aktywnego piórka S Pen. Dotyczy to tylko modelu Galaxy S21 Ultra (zwykły S21 i S21 Plus nie mają tej funkcji).

Rysik nie jest chowany we wnętrzu obudowy, tak jak w serii Galaxy Note. Może on być przechowywany na zewnątrz, na przykład w specjalnym etui do tego modelu telefonu. S Pen dla Galaxy S21 Ultra jest większy i wygodniejszy. Aktualnie można dostać wersję pasywną, ale aktywny S Pen będzie też dostępny w ciągu kilku miesięcy.

Ja korzystałem z piórka od Galaxy Note20 Ultra i większość rzeczy działąła w porządku. Przede wszystkim współpraca z aplikacją Notatki Samsung, która pozwalała rozpoznać piórko, stworzyć notatkę odręczną, również na zablokowanym ekranie, a następnie konwertować ją na cyfrowy font, dodać grafiki, edytować, synchronizować itp.

W zasadzie nie działały tylko gesty piórkiem w powietrzu, bo S Pen wciąż był połączony z Galaxy Note. Więcej na temat funkcji piórka przeczytasz w recenzji Galaxy Note20 Ultra 5G.

Czytnik linii papilarnych jest dość szybki

Czytnik jest ultradźwiękowy i ma powierzchnię większą, niż w Galaxy S20 (producent deklaruje 1,7x). Działa dość szybko. Odblokowuje ekran w około sekundę, ale mam wrażenie, że trwałoby to jeszcze krócej, gdyby nie animacja wybudzania ekranu, która jest po prostu za długa.

Obudowa - szkło i metal

Wymiary (wy/sz/gr): 165,1 x 75,6 x 8,9 mm (zmierzona grubość: 9,3 mm bez aparatów tylnych, 11,2 mm z aparatami)

Masa: 227 g

Materiały: szkło Gorilla Glass 7 (przód i tył), metal (krawędzie boczne)

Wodoszczelność: tak, IP68

Galaxy S21 Ultra ma szkło z przodu i z tyłu, w przeciwieństwie do podstawowego Galaxy S21, którego tył jest plastikowy. Powierzchnia obudowy jest matowa i przyjemna w dotyku. Wygląd każdy musi ocenić sam, bo jest to kwestia gustu. Jakość wykonania jest bardzo dobra, a jedyną realną wadą (przynajmniej dla mnie), są duże wymiary.

Galaxy S21 Ultra waży aż 227 gramów, wielkościowo jest bardzo zbliżony do Galaxy Note20 Ultra, a grubość obudowy według mojej suwmiarki, to około 9,3 mm. Jeśli doliczyć do tego wystającą wyspę z aparatami, to grubość rośnie do 11,2 mm.

Słowem: S21 Ultra to kawał ciężkiego, ale dobrze wykonanego telefonu.

Bardzo dobre głośniki

Telefon ma parę głośników: jeden nad wyświetlaczem, a drugi na dolnej krawędzi. Są to jedne z najlepszych głośników stosowanych we współczesnych smartfonach. Szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę to, że S21 Ultra ma bardzo cienkie ramki wokół ekranu.

Dźwięk jest mocny, czysty i głośny. Słychać nawet odrobinę niższych tonów. Jakość głośników w stu procentach wystarcza do oglądania filmów i grania.

Jeśli chodzi o dźwięk na słuchawkach, to w komplecie nie ma ani słuchawek, ani przejściówki z USB-C. W praktyce najlepszym pomysłem jest sparowanie słuchawek Bluetooth, takich jak Samsung Galaxy Buds Live lub Galaxy Buds Pro. Oba modele można dostać w przedsprzedaży, kupując dowolny model Galaxy S21.

Wydajność

W międzynarodowej wersji każda wersja Galaxy S21 ma procesor Exynos 2100, zamiast Sanapdragona 888. Po pierwszym czasie spędzonym z S21 Ultra mogę napisać, że telefon działa bardzo szybko i płynnie w każdej sytuacji. Obojętnie czy uruchamiam grę, program do montażu wideo, edytuję zdjęcie, oglądam filmy lub przeglądam Internet, z wieloma otwartymi zakładkami - Galaxy S21 Ultra pracuje błyskawicznie. Ma na to wpływ również bardzo szybka pamięć operacyjna i masowa.

Czy nagrzewa się przy obciążeniu bardziej niż Snapdragon? Tego obecnie nie jestem w stanie stwierdzić, bo nie miałem w rękach amerykańskiej wersji.

CPU: Samsung Exynos 2100, 5 nm

GPU: Mali-G78 MP14

RAM: 12 lub 16 GB LPDDR5

Pamięć masowa: UFS 3.1, 128, 256 lub 512 GB

OS: Android 11 z One UI 3.1

8.8 Wyniki benchmarków GFXBench T-Rex 119 kl/s GFXBench Manhattan 96 3DMark (Sling Shot) 9841 AnTuTu 8 646895 6.3 Parametry telefonu Taktowanie CPU 2.90 MHz Pamięć RAM 12288 MB Przekątna ekranu 6.8 cale/cali Rozdzielczość w pionie 3200 px Waga 227 g 6.1 Bateria Bateria - rozmowy 1757 min. Bateria - internet 847 min. Bateria - filmy 1120 min. 9.7 Ocena subiektywna Jakość filmów 5.8 Jakość zdjęć 5.7 Jakość wykonania 5.5

System

Cała rodzina smartfonów Galaxy S21 ma system Android 11 z nakładką One UI 3.1. Wszystkie mają podobną funkcjonalność, a główna różnica sprowadza się do rozszerzonej obsługi aktywnego piórka S Pen w modelu S21 Ultra. Warto dodać, że asystent Bixby w systemie został wymieniony na Asystenta Google. To jest bardzo dobry krok, bo Google przynajmniej rozumie polskie komendy głosowe i współpracuje z wieloma domowymi urządzeniami.

Telefon obsługuje DEX, czyli tryb stacjonarny, zarówno w trybie przewodowym, jak i bezprzewodowym (pośrednio przez Screen Mirroring). Dzięki temu możemy wyświetlić Androida na telewizorze lub monitorze i obsługiwać go zdalnie, za pomocą telefonu lub myszki i klawiatury. Aplikacje otwierają się wtedy w oddzielnych oknach, tak jak w Windowsie.

Telefon ma wysuwany pasek boczny, który daje szybki dostęp do ulubionych aplikacji, kontaktów, narzędzi, notatek, prognozy pogody itp. Gdy już przyzwyczaimy się do niego, to okazuje się bardzo przydatny na co dzień.

Jest ciemny motyw graficzny, który szczególnie dobre wrażenie robi w domyślnej przeglądarce internetowej (aplikacja Internet). Po włączeniu ciemnego motywu nawet strony internetowe mogą mieć ciemne tło, co bardzo poprawia komfort czytania wieczorem. Ma również wpływ na zmniejszenie zużycia energii.

Jest też adaptacyjna ochrona wzroku, która ogranicza światło niebieskie, więc dodatkowo wpływa na poprawę komfortu wieczorem. Oprócz tego duże znaczenie ma również wspomniane wcześniej odświeżanie 120 Hz.

Bocznemu przyciskowi zasilania można przypisać dodatkowe funkcje. Oddzielnie dla podwójnego przyciśnięcia i długiego przytrzymania.

Łączność

Model S21 Ultra ma też wsparcie dla superszybkiego Wi-Fi 6E, łączności Ultra Wideband (UWB) m.in. do przesyłania plików bezpośrednio na inny smartfon, albo otwierania drzwi w samochodzie lub domu. Na pokładzie jest też NFC, dual SIM, 5G i Bluetooth 5.2. Nie ma miejsca dla karty pamięci microSD.

Czy Galaxy S21 Ultra ma dobry aparat?

podstawowy: 108 Mpx, f/1.8, 83 stopnie, PDAF, laser AF, stabilizacja optyczna

ultraszerokokątny: 12 Mpx, f/2.2, 120 stopni, Dual Pixel AF

zoom optyczny 3x: 10 Mpx, f/2.4, 35 stopni, Dual Pixel AF, stabilizacja optyczna

zoom optyczny 10x: 10 Mpx, f/4.9, 10 stopni, Dual Pixel AF, stabilizacja optyczna

przedni: 40 Mpx, f/2.2, 80 stopni, PDAF

wideo tył: 8K UHD 24 kl/s, 4K UHD 60 kl/s, super stabilizacja FHD 60 kl/s, HDR10+

wideo przód: 4K UHD 60 kl/s

Galaxy S21 Ultra ma dwa teleobiektywy: jeden z zoomem 3x, a drugi 10x. W obu przypadkach jest to oczywiście zoom optyczny, czyli taki jaki powinien być. Pierwszy z nich spisuje się bardzo dobrze, a drugi w powiedzmy akceptowalnie. Możecie to ocenić sami na poniższych zdjęciach.

Do tego dostępny jest jeszcze zoom hybrydowy 100x, ale jest on całkowicie nieprzydatny, bo zapewnia fatalną jakość obrazu. W moim odczuciu zoom 100x to zwykłe zagranie marketingowe, które ma dobrze wyglądać w specyfikacji i nic więcej. Zaletą jest tylko to, że powyżej zoomu 20x można wykonać blokadę podglądu kadru (zwiększona stabilnosć). Nie ma to jednak wpływu na jakość.



aparat ultraszerokokątny



aparat tylny, podstawowy



zoom optyczny 3x



zoom optyczny 10x

Aparat tylny, podstawowy ma faktycznie sensor o rozdzielczości 108 Mpx, ale standardowo zapisuje zdjęcia 12 Mpx, czyli pomniejszone 9-krotnie. To akurat jest zaleta, bo jakość obrazu jest wciąż bardzo dobra, a jednocześnie szumy są mniejsze i pliki zajmują o wiele mniej miejsca w pamięci telefonu.



aparat ultraszerokokątny



aparat tylny, podstawowy



zoom optyczny 3x



zoom optyczny 10x

Siłą rzeczy zdjęcia robiłem zimą, w szare, pochmurne dni, więc nie mogłem pokazać jak aparat radzi sobie z reprodukcją kolorów i dynamiką latem. Jednak oceniając ostrość, szczegółowość, kompresję, odszumianie i jakość optyki muszę przyznać, że aparat podstawowy robi bardzo dobre zdjęcia.



aparat ultraszerokokątny



aparat tylny, podstawowy



zoom optyczny 3x



zoom optyczny 10x

Samsung podkreśla, że tryb nocny został zoptymalizowany tak, by poprawić jakość odszumiania. Zdjęcia wykonane w bardzo słabych warunkach faktycznie są mocno odszumione, ale im mniej detali w kadrze, tym większy jest problem z ostrością.



aparat tylny, tryb nocny



Dla oka ludzkiego było tutaj niemal całkowicie ciemno. Tryb nocny rozjaśnił zdjęcie, ale w powiększeniu widać, że obraz jest nieostry

Aparat przedni też domyślnie pomniejsza zdjęcia i ponownie jest to zaleta. Zamiast 40 Mpx zapisuje 10 Mpx, ale ostrość i jakość jest bardzo dobra, a użytkownik oszczędza miejsce w pamięci telefonu.



aparat przedni

W przypadku filmów możemy liczyć na nagrywanie 8K 24 kl/s lub bardziej przydatne na co dzień 4K 60 kl/s. Co ważne tryb 4K60 jest dostępny w każdym aparacie, zarówno z tyłu, jak i z przodu. Można się między nimi przełączać, z czego można skorzystać np. podczas nagrywania w trybie Perspektywa Reżysera.

Czy warto kupić Galaxy S21 Ultra 5G? Opinia

Ujmę to tak...

Jakiś czas temu testowałem telefon Samsung Galaxy S20 FE 5G, który działa superszybko, ma dużą baterię, dobre aparaty, nagrywanie 4K60 z przodu i z tyłu, znakomity wyświetlacz 120 Hz, łączność 5G, NFC, miejsce dla microSD, głośniki stereo, wodoszczelną obudowę i kosztuje niecałe 2500 zł. Jestem pewny, że zadowoli on 99% osób.

Czy kosztujący 6000 zł Samsung Galaxy S21 Ultra 5G jest ponad dwa razy lepszy od niego? Moim zdaniem nie.

Ale...

Uważam, że Galaxy S21 Ultra jest wybitnie szybki, nowoczesny i imponujący. To smartfon idealny niemal pod każdym względem, tylko, że strasznie drogi.

Jeśli chcesz dostać maksymalnie dużo, za relatywnie dobre pieniądze, to szczerze polecam Galaxy S20 FE 5G. Jeśli jednak nie musisz liczyć się z pieniędzmi i chcesz mieć najlepszy smartfon z początku 2021 roku, to kup Galaxy S21 Ultra 5G.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G - ocena

szybkie działanie systemu i aplikacji

bardzo jasny wyświetlacz AMOLED 120 Hz

dobre aparaty z tyłu i z przodu

nagrywanie filmów 8K 24 kl/s lub 4K 60 kl/s

wsparcie dla aktywnego piórka S Pen (odręczne notatki, konwertowanie pisma, edycja dokumentów)

bezprzewodowe ładowanie baterii oraz indukcyjne ładowanie zwrotne

bezprzewodowy DeX

wodoszczelność IP68 i bardzo dobra jakość wykonania

5G, Wi-Fi 6E, UWB, dual SIM, NFC, Bluetooth 5,2

12 lub 16 GB RAM i bardzo szybka pamięć masowa

wystarczający czas pracy na baterii



obsługa jedną ręką jest niewygodna, bo telefon jest duży i ciężki

tylne aparaty dość mocno wystają

zoom 100x jest bezużyteczny

brak klasycznego wyjścia słuchawkowego 3,5 mm

brak miejsca dla karty pamięci microSD

bardzo wysoka cena na start

98% 4,8/5

