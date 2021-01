Samsung bardzo głośno śmiał się z Apple, gdy ten zdecydował się zaoferować najnowsze smartfony bez ładowarek w zestawie. Teraz robi dokładnie to samo. Czy ma coś na swoją obronę?

Polskie ceny smartfonów Galaxy S21

Nowy trend wydaje się coraz bardziej widoczny. Usunięcie ładowarek z opakowań ze smartfonami iPhone 12 było szeroko komentowane, również przez innych producentów. Głównie prześmiewczo i chyba trochę szkoda, bo teraz robiąc dokładnie to samo trzeba się wcześniejszych głosów wycofywać. Xiaomi w przypadku Xiaomi Mi 11 oferuje zainteresowanym ładowarkę za darmo, Samsung najwyraźniej nie, bo nigdzie wzmianki na ten temat nie ujrzymy.

Galaxy S21 128 GB - 3899 złotych

Galaxy S21 256 GB - 4099 złotych

Galaxy S21+ 128 GB - 4799 złotych

Galaxy S21+ 256 GB - 4999 złotych

Galaxy S21 Ultra 12 GB / 128 GB - 5749 złotych

Galaxy S21 Ultra 12 GB / 256 GB - 5999 złotych

Galaxy S21 Ultra 16 GB / 512 GB - 6549 złotych

Można za to przyjrzeć się już polskim cenom smartfonów Galaxy S21, Galaxy S21+ i Galaxy S21 Ultra. I od razu wyjaśnienie, w zestawie kupujący znajdą tutaj smarfton, a także kabel USB typu C oraz szpilkę do wyjmowania karty SIM. Specyfikacjom wymienionych nowości już się przyglądaliśmy, idealnie nie jest. Ceny? Pocieszające, że minimalnie niższe niż w przypadku poprzedniej generacji, kiedy to w bazowych wariantach Galaxy S20 kosztował 3949 złotych, a Galaxy S20 Ultra 5999 złotych. Na niekorzyść zmieniło się to w przypadku porównania z Galaxy S20+, którego można było mieć od 4399 złotych.

Przedsprzedaż Galaxy S21, Galaxy S21+ i Galaxy S21 Ultra z prezentami

Osoby szybko decydujące się na zakup powinny być zadowolone z faktu, iż producent nie zrezygnował z dodawania prezentów przy przedsprzedaży. W przypadku wszystkich trzech smartfonów potrwa ona do 28 stycznia do godz. 23:59.

Decydujący się na sięgnięcie po Galaxy S21 lub Galaxy S21+ otrzymają w prezencie słuchawki Galaxy Buds Live (czarne) oraz lokalizator Galaxy SmartTag. W przypadku zakupu Galaxy S21 Ultra można natomiast oczekiwać nowszych słuchawek Galaxy Buds Pro (też czarnych) i wspomnianego Galaxy SmartTag.

Regularna sprzedaż rozpocznie się 29 stycznia, już bez powyższych gadżetów. Podobnie jak w przypadku innych mobilnych urządzeń tego producenta również tutaj pozostanie 4-miesięczny dostęp do YouTube Premium w prezencie, ale to też jedynie dla tych, którzy nigdy wcześniej z niego nie korzystali.

Co sądzicie o decyzji z usunięciem ładowarek z zestawów? I jak oceniacie ceny nowych smartfonów koreańskiego producenta?

Źródło: Samsung

Warto zobaczyć również: