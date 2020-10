Geralt z Rivii będzie miał swoją przystań w Łodzi. Władzie jednego z największych polskich miast podjęły decyzję o zmianie wyglądu miejsca noszącego imię kultowego bohatera.

Skwer Wiedźmina ma być w końcu godny tej nazwy

Niewiele jest postaci tak rozpoznawalnych jak Geralt z Rivii. Kojarzą go w końcu sympatycy powieści i opowiadań Andrzeja Sapkowskiego, gracze, a od niedawna także fani seriali, bo Wiedźmin szturmem podbił Netflixa. W Łodzi już od pewnego czasu (konkretnie od 2018 roku) znajdziemy Skwer Wiedźmina. Mieści się on przy placu Komuny Paryskiej. Na nazwie wszystko się tu jednak zaczyna, a zarazem kończy. W przyszłości ma być inaczej.

Plany zakładają, iż po zmianach Skwer Wiedźmina będzie posiadał elementy nawiązujące do wymienionego bohatera i jego świata. Potwierdza to Karol Grodzki, projektant z firmy BBC Best Building Consultants Sp. z o.o.

Projektując skwer, nie tylko będziemy chcieli zachować już istniejącą zieleń, ale również dodać nową. To miejsce ma nawiązywać do postaci Wiedźmina i całej sagi. Dlatego planujemy, że powstanie szereg instalacji służących zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Skwer stanie się przyjazną przestrzenią publiczną o charakterze parkowym, z łatwiejszym niż dotąd dostępem. Będzie to teren równy, bez krawężników, z dużą ilością miejsc do siedzenia i wypoczywania. Teren będzie łatwo dostępny dla osób z niepełnosprawnością.

O wyglądzie Skweru Wiedźmina mogą zdecydować mieszkańcy

Nie ma jeszcze ostatecznego projektu. Władze miasta podkreślają, że znaczenie dla jego ostatecznego kształtu będzie miał planowany cykl warsztatów z mieszkańcami Łodzi, którzy będą mogli przedstawiać sugestie i propozycje. Założenia mówią o enklawie zieleni w centrum miasta, miejscu do odpoczynku i zabawy obejmującym między innymi dwa place zabaw, w tym jeden z instalacją artystyczną do zabaw.

Trudno zatem stwierdzić teraz, jakie nawiązania do kultowego bohatera się pojawią. Niektórzy już wcześniej sugerowali, że powinien znaleźć się tam chociażby pomnik Geralta z Rivii. Jakie pomysły Wy podsunęlibyście projektantom?

Rewitalizacja ma zakończyć się w drugiej połowie 2022 roku. Wtedy przekonamy się, czy na mapie Łodzi pojawi się miejsce, które można będzie polecać do odwiedzenia fanom Wiedźmina.

Źródło: uml.lodz

Warto zobaczyć również: