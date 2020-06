Wygląda na to, że fani serialu Wiedźmin od Netflix mogą z nieco większym optymizmem patrzeć w przyszłość. Zanosi się na to, że prace nad drugim sezonem zostaną wkrótce wznowione, a to może pozwolić na jego premierę bez większych opóźnień.

Aktorzy Wiedźmin od Netflix wkrótce wrócą na plan zdjęciowy

Pandemia koronawirusa dała się we znaki wielu branżom. W marcu informowaliśmy, że właśnie z jej powodu wstrzymano prace nad drugim sezonem Wiedźmin od Netflix. Od tego czasu temat powrotu na plan zdjęciowy przewiał się w sieci kilka razy, ale trudno było mówić o konkretach. Ostatnio zaczęto sugerować, że będzie to przełom lipca oraz sierpnia i wygląda na to, że faktycznie taki obrót spraw okaże się tym ostatecznym.

Dokumenty Arborfield Studios zdradzają, iż termin ustalono na 3 sierpnia. Mowa tutaj o wznowieniu zdjęć, bo przygotowania rozpoczną się oczywiście nieco wcześniej. Tym bardziej, że będzie ich więcej niż zwykle, poza standardowymi zajęciami cała ekipa będzie musiała zadbać o dodatkowe środki bezpieczeństwa związane z koronawirusem.

Kiedy zadebiutuje drugi sezon Wiedźmin od Netflix?

Twórcy serialu nie podawali dokładnej daty premiery drugiego sezonu serialu. Twierdzili jedynie, iż zadebiutuje on w 2021 roku. To wciąż wydaje się wykonalne, chociaż z kilku źródeł słychać, że fani nie powinni nastawiać się na to, iż można będzie rozpocząć seans wcześniej niż w sierpniu 2021 roku. Okres wakacyjny wydaje się jednak mało atrakcyjnym na premierę, nawet jeśli do tego czasu uda się wszystko zrobić to bardziej prawdopodobne wydają się późniejsze miesiące.

Przypomnijmy, że ekipa ma do przygotowania osiem odcinków. W sieci pojawiają się przecieki dotyczące fabuły, ale ich zazwyczaj staramy się unikać, ponieważ wielu osobom może to zepsuć późniejszą satysfakcję z oglądania.

Źródło: redanianintelligence

