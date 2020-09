Ile razy ukończyliście zabawę w Wiedźmin 3: Dziki Gon? Cóż, trzeba będzie zrobić to kolejny raz, przynajmniej jeśli ma się w planach zakup PlayStation 5 i Xbox Series X. Można było się tego domyślać, ale dopiero dziś twórcy wydali oficjalny komunikat potwierdzający premierę gry na konsolach nowej generacji. Nie podano jeszcze dokładnej daty premiery, ale poruszono inne ważne kwestie.

Wydana zostanie Edycja Kompletna, w składzie której znajdzie się podstawowa wersja gry oraz obydwa wydane do niej duże dodatki i komplet mniejszych DLC. CD Projekt RED obiecuje również szereg usprawnień wizualnych oraz technicznych, wśród nich między innymi wsparcie ray tracingu, a także skrócone czasy ładowania.

The Witcher 3 is coming to the next generation!



A visually and technically enhanced version of the game will be available for purchase for PC and next-gen consoles & as a free update for owners of the game on PC, @Xbox One and @PlayStation 4.



