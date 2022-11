SkyShowtime potwierdza plany dotyczące swojej ekspansji na Europę. Podczas uroczystej gali w Amsterdamie nie tylko ponownie wspomniano o Polsce, ale wreszcie podano konkrety.

Kiedy premiera SkyShowtime w Polsce?

Temat SkyShowtime przewija się od pewnego czasu. Domysły i nieśmiałe sugestie wreszcie zastąpiły szczegóły.

14 grudnia 2022 roku usługa zostanie uruchomiona w Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Kosowie, Czarnogórze, Serbii i Słowenii. Dla nas ważniejsza jest jednak nieco późniejsza data. W lutym 2023 roku dostęp do SkyShowtime mają otrzymać Czechy, Węgry, Rumunia, Słowacja, Albania, Macedonia Północna oraz Polska. Czy najlepsze platformy VOD gromadzące nad Wisłą najwięcej użytkowników mają się czego bać?

„SkyShowtime został stworzony dla Europy i cieszymy się mogąc powiedzieć klientom w całej Europie Środkowo-Wschodniej, że już wkrótce będą mogli korzystać z usług naszego serwisu. Jesteśmy podekscytowani możliwością zapewnienia im dostępu do najnowszych seriali i filmów z naszych kultowych, światowej sławy wytwórni, jak również do wysokiej jakości lokalnej rozrywki. Po udanym starcie w Europie Północnej i Portugalii, rozszerzenie działalności na te ważne rynki i udostępnienie SkyShowtime jeszcze większej liczbie osób w całej Europie jest dla nas ważnym kamieniem milowym.” - prezes SkyShowtime, Monty Sarhan

Cena SkyShowtime. Ile będzie kosztował nowy serwis?

Pierwszą z kwestii, które będą miały bardzo duże znaczenie jest cena abonamentu. Niestety, ta informacja nie została podana.

Potrzeba jeszcze chwili cierpliwości. Zarządzający SkyShowtime podali jedynie, iż szczegóły dotyczące oferty programowej i cenowej dla naszej części Europy zostaną ogłoszone przed wspomnianym wyżej 14 grudnia.

Oferta SkyShowtime, czyli rozrywka dla całej rodziny

Biorąc pod uwagę rozmach dzisiejszej gali można odnieść wrażenie, że nadzieje związane z Europą są naprawdę spore. W Amsterdamie pojawili się nie tylko najważniejsi przedstawiciele platformy, ale też dobrze znani, związani z nią aktorzy i aktorki. Między innymi Ethan Peck i Rebecca Romijn (Star Trek: Strange New Worlds), Clara Rugaard (The Rising) czy Bokeem Woodbine (Halo).

Na dokładną rozpiskę oferty musimy poczekać. Wedle obietnic SkyShowtime zapewni dostęp do wielu premier filmowych, a także seriali oraz produkcji dla całej rodziny i dzieci. Są na to szanse, bo do biblioteki będą trafiać tytuły Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, Showtime, Sky Studios i Peacock. Dodatkowo SkyShowtime ma oferować lokalne programy oryginalne.

Czy potrzebujemy nowego serwisu VOD?

Brzmi obiecująco, aczkolwiek to nie wytwórnie, ale konkretne tytuły będą miały znacznie. Tak samo jak nieznana jeszcze cena.

Często podkreślane jest, niezależnie od branży, że im większa konkurencja tym lepiej dla klienta. Czy nadal ma to sens w tym przypadku? A może powoli zaczynamy mieć do czynienia z problemem podobnym jak w przypadku transmisji sportowych, czyli z za dużym rozdrobieniem oferty, zbyt wieloma dostawcami?

Źródło: SkyShowtime