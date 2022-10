Apple TV+ będzie kosztować więcej i wcale nie jest to jedyna zła wiadomość. Apple podnosi bowiem ceny także innych swoich usług.

Apple TV+ będzie droższe

Coraz trudniej znaleźć dzień bez informacji o podwyżkach cen. Bardzo często dotyka to także naszej branży, w tym usług streamingowych. W ostatnich tygodniach trzeba było przełknąć zapowiedź droższego Disney+, podwyżek szykowanych przez Amazon czy zmian na Netflix wycelowanych w osoby współdzielące konta. Dziś natomiast mało przyjemny dzień dla korzystających z Apple TV+.

Apple bez większego rozgłosu zdecydowało się zaktualizować cennik. Apple TV+ będzie kosztować 6,99 dolarów miesięcznie (zamiast 4,99 złotych). Zastanawiacie się, czy i jak przełoży się to na nasz rynek? Nie musicie, bo to już wyjaśnione. Polacy będą płacić 34,99 złotych miesięcznie (zamiast 24,99 złotych).

Skąd podwyżka? Z krótkiego komunikatu przesłanego redakcji The Hollywood Reporter wynika, iż Apple podniosło cenę swojej usługi ponieważ nie była ona dobrym odzwierciedleniem oferty. Od początku swojego istnienia Apple TV+ znacząco się rozrosło, w związku z czym generuje większe koszty, a użytkownicy mają do dyspozycji znacznie szerszy katalog treści.

„Wprowadziliśmy Apple TV+ w bardzo niskiej cenie, ponieważ zaczynaliśmy od zaledwie kilku programów i filmów. Trzy lata później Apple TV+ oferuje szeroki wybór wielokrotnie nagradzanych i cenionych seriali, filmów fabularnych i dokumentalnych oraz rozrywki dla dzieci i całej rodziny autorstwa najbardziej kreatywnych twórców na świecie”.

Nowy cennik usług Apple

Apple TV+ - 34,99 złotych miesięcznie (zamiast 24,99 złotych)

Apple Music - 21,99 złotych miesięcznie (zamiast 19,99 złotych)

Apple One Dla ciebie - 34,99 złotych miesięcznie (zamiast 24,99 złotych)

Apple One Dla rodziny - 44,99 złotych miesięcznie (zamiast 39,99 złotych)

Ceny Apple Music i Apple One również w górę

Jak widzicie, Apple TV+ nie jest jedyną usługą Apple, której ceny wzrosły. To samo spotkało Apple Music oraz Apple One. W przypadku Apple Music zmiana ceny ma wynikać przede wszystkim ze wzrostu kosztów licencji, aczkolwiek ogólnie tutaj korekty wydają się najmniej bolesne. Bo już w przypadku Apple One jest podobnie jak przy Apple TV+, zainteresowani zapłacą znacznie więcej.

Korzystacie z którejś z usług Apple? Jak oceniacie nowy cennik?

Źródło: apple, hollywoodreporter, foto: unsplash