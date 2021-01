Slay the Spire, czyli popularny roguelike z gatunku niezależnych gier karcianych, otrzyma wkrótce wydanie w wersji planszowej. Contention Games – studio znane z innej gry planszowej o nazwie Imperium – aktualnie pracuje nad grą dla czterech graczy.

Powstaje planszówka Slay the Spire: The Board Game

Contention Games na swojej stronie internetowej, póki co nie umieściło za dużo informacji w sprawie Slay the Spire: The Board Game. Mówi się, że gra będzie przeznaczona dla graczy w wieku 12 lat i starszych, a rundy mają trwać około 45 minut.

Slay the Spire to gra z gatunku roguelike, w której gracze tworzą talię losowych kart, wygrywając turowe bitwy. Gra została wydana w 2017 roku we wczesnym dostępie, aby oficjalnie zadebiutować w 2019 roku. Póki co gra pojawiła się na PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One i iOS. Wersja na Androida jest obecnie w fazie rozwoju.

Contention Games planuje również start kampanii w serwisie Kickstarter

Na tym nie koniec informacji w sprawie Slay the Spire, bowiem Contention Game wkrótce planuje rozpocząć kampanie w serwisie Kickstarter. Jeśli zatem ten popularny „rogalik” przypadł Wam do gustu lub po prostu lubicie dobre gry planszowe, to na oficjalnej stronie Contention Games, możecie zapisać się na newsletter, który poinformuje Was o starcie kampanii.

Źródło: Contention Games, GameSpot

