W ostatnim newsletterze Power On przeczytać można, że w firmie Apple od co najmniej kilku lat snuje się plany związane różnymi urządzeniami ubieralnymi. Mowa między innymi o okularach, słuchawkach z wbudowanymi kamerami i inteligentnym pierścieniu.

Inteligentne okulary Apple

Co prawda, na początku tego miesiąca do sprzedaży trafiły okulary Vision Pro, ale tym razem mowa o nieco innym urządzeniu. Gurman wspomniał już, że firma pracuje nad mniej zaawansowanym urządzeniem, które charakteryzowałoby się konstrukcją, która zdecydowanie bardziej przypomina tradycyjne okulary. Dzięki temu bez problemu można by nosić je przez cały dzień.

Takie urządzenie miałoby być swego rodzaju zamiennikiem słuchawek AirPods, ponieważ rozważano wyposażenie je w głośniki. Dodatkowo w jego obudowie znalazłyby się także kamery oraz czujniki służące do monitorowania zdrowia i podzespoły umożliwiające wykorzystywanie technologii sztucznej inteligencji. Takie okulary oferowałyby zatem znacznie więcej niż bezprzewodowe słuchawki i z pewnością byłyby tańsze niż Vision Pro. Urządzenie nadal znajduje się w fazie rozwoju, a data ewentualnej premiery nie jest jeszcze znana.

Inteligentny pierścień

Pomysł związany z tego typu urządzeniem w firmie Apple pojawił się podobno już kilka lat temu. Jego główne funkcje związane miałyby być z monitorowaniem zdrowia oraz aktywności fizycznej. Co ciekawe, Gurman wspomniał, że tego typu urządzenie nie znajduje się obecnie w żadnym procesie rozwoju, który realizowany jest przez firmę Apple i nie wiadomo czy kiedykolwiek pojawi się na rynku.

Pierścień byłby tańszą alternatywą dla zegarka Apple Watch, który synchronizuje dane dotyczące zdrowia i aktywności fizycznej z iPhonem. Urządzenie stanowiłoby akcesorium do iPhone’a i być może przyciągnęło kolejną grupę klientów, której zależy na monitorowaniu parametrów zdrowotnych bez konieczności korzystania ze smartwatcha.

Słuchawki AirPods z kamerami

Ostatnie urządzenie, nad którym może pracować Apple to słuchawki AirPods wyposażone w kamery z obiektywami o niskiej rozdzielczości. Będą one wykorzystywać technologię AI by reagować na to, co dzieje się w otoczeniu użytkownika. Warto dodać, że już teraz Apple stara się wprowadzać takie rozwiązania. Przykładami są między innymi funkcje dźwięku adaptacyjnego, wykrywania rozmów czy spersonalizowanej głośności. Prace nad takim urządzeniem (o nazwie kodowej B798) rozpoczęły się podobno w tamtym roku.

Głośnik HomePod z wyświetlaczem

Gurman napisał o jeszcze jednym urządzeniu. Co prawda nie można zaliczyć go do kategorii ubieralnych, ale warto o nim wspomnieć. Głośnik z wyświetlaczem mógłby stanowić centrum multimedialne domu i zastąpić przystawkę Apple TV.

Przyszłość nie będzie łatwa

Tak naprawdę trudno powiedzieć czy którekolwiek z wyżej opisanych urządzeń kiedykolwiek trafi na rynek, ale pewne jest to, że Apple oraz inne firmy powinny rozwijać nowe typy urządzeń. Smartfony, smartwatche i bezprzewodowe słuchawki to z pewnością za mało by w przyszłości odnieść sukces w branży elektronicznych urządzeń użytkowych.

Źródło: Power On - Mark Gurman