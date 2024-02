Redaktorzy serwisu MacRumors zwrócili uwagę na problemy z łącznością Bluetooth, które są zgłaszane przez użytkowników iPhone 15. Co ciekawe, komentarze na ten temat pojawiają się od czasu wprowadzenia tych smartfonów do sprzedaży.

iPhone 15 - problemy z Bluetooth

Użytkownicy zaczęli zgłaszać te problemy, krótko po premierze iPhone 15, która odbyła się we wrześniu ubiegłego roku podczas konferencji Wonderlust.

Mają oni problem z łączeniem swoich iPhone’ów zarówno ze starszymi urządzeniami, jak i z nowszymi. Dotyczy to między innymi bezprzewodowych słuchawek czy multimedialnych systemów w samochodach.

Jeden z użytkowników wspomniał o ciągłym rozłączaniu się nowego smartfona z zainstalowanym iOS 17 z zestawem głośnomówiącym w samochodzie marki BMW z 2014 roku (bez Apple Car). Co więcej, kilka razy zmieniał już smartfona, a problemy z łączeniem występują pierwszy raz. Jego stary iPhone 12 także radzi sobie dobrze.

Wiele osób zgłasza także problemy dotyczące łączenia ze słuchawkami AirPods. Inny użytkownik wspomina o trudnościach z użytkowaniem słuchawek AirPods Max oraz Beats Studio Buds. Jego iPhone 15 Pro Max niespodziewanie rozłącza się ze słuchawkami, a za kilka sekund ponownie nawiązuje połączenie, by po kilku minutach znowu się rozłączyć.

Komentarze o opisanych wyżej problemach zaczęły pojawiać się już w październiku 2023 roku, czyli zaledwie miesiąc po premierze iPhone'ów serii 15. Co ciekawe, pojawiały się one przy okazji większości wersji systemu iOS, włączając w to najnowszą 17.3.1.

Obecnie nie wiadomo co może być przyczyną. Problemy dotyczą zarówno standardowych modeli, jak i serii Pro. Nie pomaga ani ponowne uruchomienie smartfona, ani reset, ani ponowne instalowanie systemu operacyjnego. Niektórzy użytkownicy napisali, że ich smartfony zostały wymienione na inne egzemplarze i było to jedyne rozwiązanie.

Dajcie znać w komentarzach czy Was także dotyczą te problemy. iPhone 15 oraz iPhone 15 Pro Max, których używam na szczęście działają bez żadnych zarzutów.

Źródło: MacRumors