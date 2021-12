Motorola zaczyna zrywać z łatką producenta, który nie jest zainteresowany najwydajniejszymi smartfonami. moto g200 5G zapowiada się pod tym kątem lepiej niż dobrze.

moto g200 5G w Polsce. Ile kosztuje?

Jest całkiem prawdopodobne, że słyszeliście już coś na temat moto g200 5G. Chociażby dzięki nam, bo przy okazji prezentacji tego smartfona pokusiliśmy się o pierwszą porcję informacji na jego temat. Chwilę trzeba było poczekać na rozpoczęcie sprzedaży, ale dziś ogłoszono i to.

Zainteresowani moto g200 5G mają do wyboru dwie wersje kolorystyczne: mroźny błękit oraz grafit. Sprzedaż prowadzona jest za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej motorola.com, a także w popularnych sieciach z elektroniką, między innymi RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, Komputronik czy Neonet. Wkrótce dołączy do tego jeden z operatorów - Plus. Cenę ujawniono już wcześniej i nic się nie zmieniło. Wynosi 1999 złotych.

Wydajność głównym (największym?) atutem moto g200 5G

Producent przedstawia moto g200 5G jako jedno z najbardziej przystępnych cenowo urządzeń na rynku z procesorem Qualcomm Snapdragon 888+. I w tym względzie z pewnością można przyznać mu rację już teraz. Jednocześnie posługuje się też określeniami mówiącymi o błyskawicznie działającym flagowcu. Co do działania, to bardzo prawdopodobne, bo poza wspomnianym procesorem można spodziewać się tutaj niemal czystego systemu Android i szybkiej pamięci wewnętrznej UFS 3.1. Tyle tylko, że aby mieć pewność wypada przeprowadzić testy i zamierzamy się o to pokusić. Doświadczenia z moto g100 mamy przyjemne, tu powinno być jeszcze lepiej. Oczywiście nie zrezygnowano z wsparcia dla Ready For.

Akcentowany jest też aparat fotograficzny. Nieprzypadkowo, bo i tu moto g200 5G ma sporo do zaoferowania. Konkretnie to najbardziej zaawansowany system aparatów fotograficznych spośród do tej pory wydanych smartfonów moto g - znany z modeli z rodziny edge 20. O możliwościach głównego sensora 108 Mpix już teraz możecie dowiedzieć się więcej z recenzji edge 20 Pro.

Specyfikacja moto g200 5G w szczegółach

Android 11

6.8-calowy ekran Full HD+ (1080x2460), 144 Hz

procesor Qualcomm Snapdragon 888+

8 GB RAM LPDDR5

128 GB pamięci wewnętrznej UFS 3.1

kamera główna 108 Mpix (f/1.9, 2.1μm) + 13 Mpix (f/2.2, 1.12μm, 120°) + 2 Mpix (f/2.4, 1.75μm)

kamera przednia 16 Mpix (f/2.2, 1.0μm)

Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E, NFC

dual SIM, czytnik linii papilarnych, odblokowanie za pomocą rozpoznawania twarzy, obudowa z IP52

akumulator 5000 mAh, ładowanie 33W

wymiary 168.07 x 75.53 x 8.89 mm

Raczej nie topowy, ale zapowiada się naprawdę dobrze

Czy natomiast faktycznie można określać ten model mianem flagowego? Cóż, zdania będą podzielone. Niektórzy szybko wytkną tutaj brak technologii AMOLED, brak ładowania bezprzewodowego czy brak teleobiektywu w głównym aparacie fotograficznym. No i obudowa to tylko tworzywo sztuczne, a do tego nie jest wodoszczelna (ale przynajmniej z hydrofobową powłoką).

Czy oznacza to, że moto g200 5G nie jest atrakcyjna? Nic podobnego, bo trzeba pamiętać o cenie. Jest szansa, że będzie to jeden z najciekawszych modeli do 2000 złotych. Wreszcie są widoki na to, że ktoś zdystansuje pod względem wydajności (i nie tylko) do tej pory dominującego tu POCO F3.

Co sądzicie?

Źródło: Motorola