Oto Pixy – zaprojektowana przez twórców Snapchata kamera, która pomoże ci zrobić idealne selfie z nieco większej odległości.

Pixy - dron do selfie, od Snapa

Chcesz zrobić selfie, ale twoja ręka nie jest wystarczająco długa, by wszyscy i wszystko zmieściło się w kadrze? Twórcy Snapchata – czyli Snap – przychodzą z rozwiązaniem tego problemu. Nazywa się Pixy i jest malutkim dronem z kamerą, czy też może: latającym aparatem.

Leciutki (wazy około 100 gramów) i malutki Pixy startuje i ląduje na otwartej dłoni. W tak zwanym międzyczasie może po prostu się unosić naprzeciw ciebie, orbitować albo podążać za tobą. W ten sposób nagra klip lub zrobi zdjęcie do udostępnienia w serwisie społecznościowym. Zanim wrzucisz go na wybraną platformę, możesz też w prosty sposób wyedytować materiał.

Czas na liczby: Pixy ma kamerę 12 Mpix nagrywającą wideo w rozdzielczości 2,7K i płynności 30fps. Nie ma wejścia na kartę pamięci, a wbudowany magazyn o pojemności 16 GB pomieści 100 filmów albo 1000 zdjęć. Maksymalny czas pojedynczego lotu wynosi 60 sekund, a akumulator pozwala na wykonanie średnio od 5 do 8 lotów. Z kolei aby naładować go do 80% wystarczy 20 minut.

Czy Pixy jest skazany na sukces?

Projekt nie jest może jakoś wyjątkowo innowacyjny, ale na pewno ma w sobie niemały potencjał. Niektórzy wątpią w jego sukces sprzedażowy, ale znacznie bardziej ograniczone okulary Spectacles rozchodziły się jak ciepłe bułeczki, więc i Pixy może znaleźć spore grono nabywców.

Na dobry początek Pixy trafił na francuski i amerykański rynek, gdzie kosztuje 230 dolarów. W przyszłości ma się pojawić w kolejnych lokalizacjach. To, czy w Polsce także, pozostaje niewiadomą, ale warto przypomnieć, że okulary Spectacles były u nas dostępne, więc nie jest to wykluczone.

Źródło: Snap, TechCrunch, informacja własna