Sony rozpoczęło testy PS5 Cloud Gaming. Zgodnie z najnowszymi raportami, usługa jest obecnie wdrażana u wąskiego grona użytkowników i umożliwia im strumieniowe gier w rozdzielczości do 4K. Usługa finalnie ma być częścią pakietu PlayStation Plus Premium.

Wszystko zaczęło się od posta na forum resetera.com, który został napisany przez niejakiego ArashiGames. Użytkownik zawarł tam kilka ciekawych spostrzeżeń na temat usługi gier w chmurze PlayStation 5. Zgodnie z jego postem, potencjalni gracze będą mieć możliwość wyboru rozdzielczości, w której będą chcieli prowadzić rozgrywkę. Są to odpowiednio 720p (HD), 1080p (FullHD), 1440p (QHD) i 2160p (4K). Oznacza to, że usługa pozwoli na przesyłanie strumieniowe gier w wyższej rozdzielczości, aniżeli jej potencjalny konkurent – Xbox Cloud Gaming. Jeżeli chodzi natomiast o zapisy naszych postępów, to będą one ładować się i zapisywać bezpośrednio z/do chmury. ArashiGames raportuje dodatkowo, że streamowanie przez niego God of War: Ragnarok w rozdzielczości 2160p odbywało się bez najmniejszego problemu (szkoda, że nie podał jaką posiada przepustowość łącza).

W czerwcu tego roku Nick Maguire, wiceprezes i globalny szef subskrypcji w PlayStation opublikował wpis na swoim blogu, który nawiązuje do tego, o czym tutaj piszemy. We wspomnianym wpisie oznajmił, że Sony testuje przesyłanie strumieniowe w chmurze dla obsługiwanych gier z katalogu PlayStation 5. Obejmuje to tytuły z katalogu gier PlayStation Plus, wersje próbne (dema), a także cyfrowe tytuły na PS5 (które gracze aktualnie posiadają przypisane do swojego konta). Dodał również, że po uruchomieniu usługi strumieniowania gier w chmurze (dla obsługiwanych tytułów) będzie ono dostępne również do użytku bezpośrednio na samej konsoli. W jakim celu? Dobrym argumentem jest chociażby pominięcie konieczności pobierania gry na konsolę, w celu jej przetestowania.

Źródło: 91mobiles, resetera