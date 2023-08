Zdaniem zwyczaj dobrze poinformowanych źródeł, już wkrótce oficjalnej zapowiedzi doczeka się remaster gry Quake II.

Jeśli są produkcje zasługujące na miano kultowych, Quake II z 1997 r. z pewnością jest w tym gronie. Zdaniem wielu graczy to jedna z najlepszych strzelanek w historii, tytuł swojego czasu wyznaczający trendy dla całego gatunku FPS. Niektórzy do dziś lubią do niej wracać, dużą popularnością nieustannie cieszy się też Quake II RTX.

Remaster gry Quake II

Teraz, jak podaje branżowy informator skrywający się pod pseudonimem billbil-kun, który już niejednokrotnie publikował sprawdzające się później informacje, nadszedł czas na pełnoprawny remaster Quake II.

Gra ma zostać wydana pod tytułem Quake II, bez dopisku "Remastered". Na premierę mogą nastawiać się posiadacze wszystkich wiodących platform sprzętowych, czyli PC oraz konsol PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One oraz Nintendo Switch. Podobne rewelacje kilka tygodni temu napłynęły z Korei Południowej, co tylko uwiarygadnia pojawiające się teraz informacje billbil-kuna.

Wydawcą gry ma być Bethesda (co nikogo nie powinno dziwić). Podobnie jak to, że w związku z tym odświeżony Quake II ma dołączyć do katalogu usługi Game Pass oferowanej przez firmę Microsoft, która jakiś czas temu wchłonęła ZeniMax Media i Bethesdę.

Nowy Quake II. Kiedy premiera?

Wszelkie wątpliwości nie powinny nikomu towarzyszyć zbyt długo. Nowa wersja Quake II ma bowiem doczekać się oficjalnej zapowiedzi (a może od razu także premiery) już podczas QuakeCon 2023.

Tegoroczna odsłona tej cyklicznej imprezy dla sympatyków twórczości studia id Software odbędzie się w dniach 10-13 sierpnia.