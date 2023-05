Laptop AR to intrygująca koncepcja, a Spacetop stanowi jej urzeczywistnienie. Pomyśl o tym, jak o laptopie ze 100-calowym ekranem, którego nikt poza tobą nie może zobaczyć.

Pierwszy laptop AR – oto Spacetop

Spacetop, stworzony przez izraelską firmę Sightful, to pierwszy na świecie „laptop AR", a więc oparty na technologii rzeczywistości rozszerzonej. W odróżnieniu od tradycyjnego laptopa, Spacetop nie ma ekranu. Obraz wyświetlany jest na wyświetlaczach wbudowanych w okulary AR – to sprawia, że możliwe jest uzyskanie wirtualnego ekranu o przekątnej nawet 100 cali (co sprzyja wielozadaniowości), którego w dodatku nie zobaczy żadna osoba postronna. Nie można go podejrzeć w miejscach publicznych, takich jak kawiarnie czy pociągi. Można za to uzyskać tak duży obszar roboczy nawet w bardzo małym pomieszczeniu.

W zestawie znajduje się również pełnowymiarowa klawiatura z touchpadem, która gwarantuje ergonomiczne warunki do pracy. Całość zajmuje tyle miejsca, co tradycyjny laptop, więc transport nie powinien stanowić żadnego kłopotu.

Spacetop – specyfikacja techniczna

Niestety już konkretna specyfikacja techniczna nie jest imponująca i bliżej jej do smartfonów czy tabletów. Ewidentnie Spacetop nie pozwoli na granie, obróbkę grafiki czy montaż wideo. Powinien jednak dobrze sprawdzić się w zadaniach biurowych, przy przeglądaniu internetu czy podczas przetwarzania tekstu. Co konkretnie ma na pokładzie? Wypunktujmy:

procesor Qualcomm Snapdragon 865

procesor graficzny Adreno 650

8 GB pamięci RAM

256 GB pamięci na dane

porty USB-C, USB-A i DisplayPort 1.4

moduły 5G i Wi-Fi 6

łączność Bluetooth 5.1

Jeśli natomiast chodzi o akumulator, to zapewnia on do 5 godzin pracy na jednym ładowaniu, a naładowanie go od 0 do 85 proc. zajmuje około dwóch godzin (dzięki obsłudze szybkiego ładowania 65 W).

Jeszcze nie wiadomo kiedy ani za ile

Cena może być kluczowym czynnikiem decydującym o sukcesie tego produktu, gdyż wiele projektów związanych z rzeczywistością rozszerzoną lub wirtualną upadło z powodu zbyt wysokich kosztów. Niestety, na razie nie znamy ceny Spacetop ani daty jego rynkowej premiery. Ruszyła jedynie rejestracja.

Źródło: Sightful, Engadget, TechSpot