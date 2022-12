Gigant technologiczny mimo kłopotów dokonuje przejęcia firmy produkującej inteligentne okulary.

Luxexcel

Firma założona w 2009 roku wykorzystuje druk 3D do produkcji soczewek korekcyjnych do okularów, a od niedawna skupia się na inteligentnych soczewkach, które można drukować przy pomocy integracji takich technologii jak wyświetlacze LCD i klisza holograficzna. Sprawia to, że Luxexcel jest w stanie produkować soczewki lżejsze i cieńsze niż jakiekolwiek inne dostępne na rynku, z możliwością integracji ich z urządzeniami typu „smart". W dodatku wyglądają one jak zwyczajne okulary w modnej oprawce, które można personalizować i dostosowywać wedle uznania, przy czym nie tracą one w ogóle swojej wartości jako zwykłe okulary korekcyjne.

Krążą pogłoski jakoby Luxexcel i Meta pracowały już wcześniej nad Projektem Aria, który był inicjatywą badawczą w zakresie rozszerzonej rzeczywistości. Okulary te były udostępnione jedynie około 3000 pracownikom i kontrahentom Mety (wtedy jeszcze Facebooka) oraz niewielkiej liczbie zewnętrznych, płatnych respondentów, którzy pomagali w stworzeniu modelu działania dla przyszłych okularów AR.

Przejęcie i jego następstwa

Już w drugiej połowie 2021 Meta prezentowała nam swoje okulary Ray-Ban Stories, które umożliwiają robienie zdjęć, nagrywanie filmów i wykonywanie połączeń głosowych. Prawdopodobnie dzięki Luxexcelowi Meta ulepszy swoją technologię okularów AR i będzie mogła wejść na rynek produkcji okularów korekcyjnych na receptę. Jest to sygnał, że macierzysta firma Facebooka przestaje ograniczać swoje działania do produkcji sprzętu czysto konsumpcyjnego.

Tworząc produkty AR i VR strategia Mety polegała na przejmowaniu mniejszych firm, które mogły pochwalić się najlepszymi osiągnięciami w dziedzinie. Nawet technologia gogli Quest wywodzi się od przejętego przez Metę w 2014 roku Oculusa. Teraz firma Zuckerberga wykonuje ten sam ruch, licząc, że ponownie jej się to opłaci.

Źródło: techcrunch, luxexcel