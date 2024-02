SpaceX planuje zdeorbitować niektóre ze starszych satelitów Starlink. Według ekspertów, sprowadzenie satelitów z orbity jest jedynym rozwiązaniem, by przestrzeń kosmiczna była bezpieczna i zrównoważona.

Starlink to system satelitarnej sieci internetowej, zapewniający połączenie z prawie dowolnego miejsca na lądzie na świecie. Obecnie w na niskiej orbicie okołoziemskiej znajduje się znacznie ponad 5000 działających satelitów.

Problem z satelitami Starlink

Firma SpaceX wydała oświadczenie, w którym poinformowała o usterce odkrytej w niewielkiej części satelitów Starlink 1. generacji (obecnie mówi się o 17 wadliwych obiektach).

Obecnie satelity działają prawidłowo, ale firma postanowiła zareagować już teraz. Odkryta wada może zwiększyć prawdopodobieństwo awarii w przyszłości. Nie wiadomo o jaką usterkę chodzi, ale wadliwe satelity mogą stanowić zagrożenie dla innych jednostek znajdujących się w kosmosie.

Deorbitacja satelitów Starlink

Firma SpaceX podjęła decyzję, by wadliwe satelity zostały zdeorbitowane – według ekspertów, to jedyna opcja, by przestrzeń kosmiczna była bezpieczna i zrównoważona.

Satelity zostaną sprowadzenie z orbity bezpieczną, okrężną i kontrolowaną operacją opuszczania, która powinna zająć około sześciu miesięcy. Kontrolowana deorbitacja napędowa jest znacznie krótsza i bezpieczniejsza niż porównywalna deorbitacja balistyczna z równoważnej wysokości.

SpaceX podkreśla, że wszystkie satelity zachowają zwrotność i zdolność unikania kolizji podczas opadania. Firma będzie monitorować pozycje satelitów i udostępniać dane innym operatorom statków kosmicznych, by mieć pewność, że operacja deorbitacji nie spowoduje kolizji z innym obiektem. Satelity zostały tak zaprojektowane, aby przy deorbitacji spalały się w atmosferze i nie stwarzały ryzyka upadku na ziemię.

Wadliwe satelity zostaną zastąpione nowszymi modelami. Firma SpaceX w tym roku planuje 144 misje wystrzelenia satelitów. Organy regulacyjne jak na razie zezwoliły na umieszczenie 12 tys. obiektów, ale łącznie w planach jest umieszczenie floty około 40 tys. satelitów.

Źródło: Space, SpaceX, foto: Adobe Stock