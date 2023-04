Firma Sparkle wraca na rynek kart graficznych, ale nie będzie produkować ani modeli GeForce, ani Radeon. Producent dogadał się z Intelem i przygotował trzy autorskie modele z serii Arc.

Na rynku kart graficznych dominuje kilka większych firm, które zajmują się sprzętem od wielu lat. Niektórzy nasi czytelnicy mogą pamiętać markę Sparkle, która niegdyś oferowała autorskie wersje kart graficznych, ale kilka lat temu wycofała się z branży. Wygląda na to, że producent zaliczył wielki powrót.

Sparkle wraca do kart graficznych. Producent przygotował modele Intela

Na stronie firmy Sparkle pojawiły się autorskie wersje kart graficznych, ale nie są to ani modele GeForce, ani modele Radeon. Tajwański producent zainteresował się modelami Intel ARC.

Sparkle Intel Arc A380 ELF (SA380E-6G) to podstawowy model, który wykorzystuje niewielkie, dwuslotowe chłodzenie z jednym wentylatorem. Na pokładzie znalazł się układ graficzny Intel Alchemist ACM-G11 z 1024 jednostkami cieniującymi oraz 6 GB pamięci GDDR6 96-bit.

Sparkle Intel Arc A750 Orc OC (SA750C-8GOC) i Titan OC (SA750T-8GOC) to lepsze modele, który wykorzystują układ graficzny Intel Alchemist ACM-G10 i 8 GB pamięci GDDR6 256-bit. W modelu Orc OC producent podkręcił układ graficzny z 2050 do 2200 MHz, natomiast w modelu Titan OC do 2300 MHz.

Na modelu ORC zainstalowano autorski system chłodzenia Sparkle Torn, który wykorzystuje dwa wentylatory z pasywnym trybem działania oraz system podświetlenia ThermalSync (kolor podświetlenia informuje o temperaturze karty).

W wersji Titan zastosowano jeszcze większe chłodzenie Sparkle Torn – konstrukcja wykorzystuje trzy wentylatory (też z pasywnym trybem pracy), co powinno przełożyć się na niższe temperatury. Oczywiście też zastosowano system podświetlenia ThermalSync.

Jeszcze nie wiadomo kiedy (i czy w ogóle) karty Sparkle Intel Arc trafią do sprzedaży w Europie. Myślicie, że znaleźliby się chętni? Obecnie wybór kart graficznych Intel ARC jest bardzo skromny, bo właściwie ogranicza się do wersji referencyjnych i autorskich wersji firmy ASRock i Acer.

Źródło: Sparkle