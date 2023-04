Firma AMD podobno przygotowuje się do premiery karty graficznej Radeon RX 7600, która ma powalczyć w średnim segmencie wydajnościowym. W sieci pojawiły się także pierwsze przecieki odnośnie wydajności nadchodzącego modelu.

Za nami premiera kart graficznych Radeon RX 7900 XT i Radeon RX 7900 XTX, a więc topowych modeli z generacji AMD RDNA 3. Co nastepne? Okazuje sie, że producent może nas jednak zaskoczyć kolejnymi premierami. Podobno doczekamy się propozycji ze średniej półki - wkrótce na rynku może pojawić się model Radeon RX 7600.

Radeon RX 7600 już w czerwcu?

Jak donosi serwis Igor’s Lab, podczas targów Computex 2023 partnerscy producenci AMD mają zaprezentować gotowe wersje kart Radeon RX 7600. Taka prezentacja może oznaczać zbliżającą się premierę nowego modelu (targi zaczynają się 30 maja, więc premiera najpewniej nastąpiłaby w czerwcu).

Co ciekawe, nowe modele miałyby zostać zaprezentowane tylko przez głównych partnerów "czerwonych". Firmy współpracujące i z AMD i z Nvidią, podobno wstrzymają się z prezentacją - tacy producenci podobno nie są pewni nowego modelu i nie widzą szans na zyski.

Wydajność karty Radeon RX 7600

YouTuber Moore's Law is Dead twierdzi, że karta graficzna Radeon RX 7600 ma bazować na rdzeniu AMD Navi 33 i dysponować 8 GB pamięci VRAM. Dotarł on także do pierwszych informacji odnośnie wydajności wczesnej próbki takiej karty.

Radeon RX 7600 na niedopracowanych sterownikach ma wypadać o 11% lepiej niż Radeon RX 6650 XT, jednocześnie pobierając jakieś 175 W mocy (czyli nieco mniej niż Radeon RX 6650 XT).

Oznaczałoby to, że Radeon RX 7600 powinien zaoferować wydajność zbliżoną do kart Radeon RX 6700 XT i RX 6750 XT, ale przy niższym zapotrzebowaniu na energię elektryczną. Nie zanosi się na rewolucję, ale ocena karty będzie zależeć od wyceny.

Szczegóły odnośnie kart Radeon RX 7800 i RX 7700 jeszcze nie są znane. Takie modele najpewniej pojawią się w późniejszym terminie, gdy ich wydanie będzie bardziej opłacalne dla producentów (Igor's Lab sugeruje, że obecnie wydanie Radeona RX 7700 XT byłoby po prostu nieopłacalne).

Źródło: Igor's Lab, YouTube @ Moore's Law is Dead