Serwisy oferujące strumieniowe przesyłanie muzyki wciąż rosną w siłę. Oprócz oferowania dostępu do potężnych zbiorów muzycznych, ciągle ulepszają swoje aplikacje, by zapewnić jak największą wygodę swoim użytkownikom. Nic więc dziwnego, że coraz częściej słuchamy muzyki w streamingu.

Jane Manchun Wong opublikowała na Twitterze serię wpisów, w których informuje o licznych nowościach, nad którymi obecnie pracuje zespół Spotify.

Jedną z ciekawszych funkcji wydaje się być tryb karaoke, który ma wyświetlać teksty zsynchronizowane z piosenkami. Dodatek w sam raz dla osób lubiących sobie pośpiewać. Dodatkowo, będzie można zmniejszać lub zwiększać głośność wokalu w wybranym utworze.

Spotify is working on Karaoke Mode



the vocal level is adjustable pic.twitter.com/apeIlETAQs