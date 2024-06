Sprzedajesz prywatne rzeczy w sieci? Ekspert mówi o podatku

Jeśli sprzedamy prywatne rzeczy za pośrednictwem platformy internetowej i przekroczymy próg 2 tys. euro, to nasze dane zostaną przekazane fiskusowi. Co wtedy?

Istnieją platformy internetowe, które pozwalają na sprzedaż prywatnych rzeczy (np. Vinted). Jeśli przekroczymy próg 2 tys. euro, a nasze dane zostaną przekazane fiskusowi, to nie oznacza automatycznego obowiązku zapłaty podatku czy konieczności zakładania działalności gospodarczej - przekazała Agnieszka Wnuk, doradczyni podatkowa z firmy Quidea, w rozmowie z PAP.

Zmiany od 1 lipca 2024

Od 1 lipca tego roku zacznie obowiązywać zmieniona ustawa o wymianie danych podatkowych z innymi krajami oraz kilkoma innymi regulacjami, wprowadzająca do polskiego systemu prawnego dyrektywę DAC7. Nowe regulacje nakładają na zarządzających platformami cyfrowymi obowiązek zbierania i dostarczania informacji o sprzedających do odpowiednich organów skarbowych. Jednakże, to zobowiązanie nie dotyczy sprzedawców okazjonalnych, którzy w ciągu roku zrealizują poniżej 30 transakcji i których całkowity wynagrodzenie z tego tytułu nie przekroczy 2 tys. euro.

"Wprowadzenie dyrektywy DAC7 oznacza dla sprzedawców internetowych, działających na platformach cyfrowych typu marketplace, konieczność przekazania informacji po otrzymaniu wezwania od operatora platformy. Co istotne, przepisy nie wprowadzają żadnych nowych podatków" – powiedziała PAP doradczyni podatkowa, partnerka w firmie Quidea Agnieszka Wnuk.

Zaznaczyła, że gdy platforma cyfrowa zgłosi dane sprzedawców, którzy przekroczą 29 transakcji lub osiągną dochód równy bądź wyższy niż 2000 euro w ciągu roku, to nie pociąga to za sobą automatycznej potrzeby rejestracji firmy ani obowiązku opodatkowania tych transakcji, włączając w to sposób typowy dla opodatkowania działalności gospodarczej.

"Nieprawdziwe informacje, wedle których w związku z wdrożeniem DAC7 każda transakcja w internecie, np. prywatna sprzedaż ubrań, miałaby podlegać opodatkowaniu, konieczności rejestracji działalności itp. padały nawet z mównicy sejmowej. Niektórzy posłowie rozpowszechniali w swoich wystąpieniach informacje, jakoby rząd planował ściągać podatki od matek sprzedających za małe dziecięce ubranka i nawet w związku z tym złożyli wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu” – wskazała Agnieszka Wnuk.

Podkreśliła, że dla osób, które regulują swoje zobowiązania podatkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami – w tym korzystających ze zwolnień – implementacja dyrektywy DAC7 nie wprowadzi żadnych zmian w ich praktycznym postępowaniu. "Jeśli ktoś sprzeda przedmioty będące jego osobistą własnością, takie jak na przykład używane meble, i przekroczy próg kwotowy 2 tys. euro, a w konsekwencji jego informacje zostaną zgłoszone do urzędu skarbowego, to nie oznacza to automatycznie, że straci możliwość korzystania ze zwolnień podatkowych czy też zostanie zmuszony do rejestracji działalności gospodarczej” – dodała.

Będą kontrole?

Wskazała również, że przekroczenie progu 2 tys. euro i zgłoszenie danych do urzędu skarbowego nie równa się automatycznej kontroli podatkowej u danej osoby. Rozmiar handlu internetowego oraz wykorzystywanie platform do łączenia stron transakcji usługowych jest tak duży, że nie jest możliwe przeprowadzenie kontroli u każdego, kto zostanie zgłoszony – zwróciła uwagę rozmówczyni PAP.

"W mojej ocenie na radarze fiskusa będą raczej osoby dokonujące powtarzających się operacji, wskazujących na ich zawodowy, biznesowy charakter. Takie analizy, tyle że na podstawie danych z mediów społecznościowych już są prowadzone, jeszcze przed wdrożeniem DAC7. Co więcej, nawet gdyby u Kowalskiego wyprzedającego meble po rodzinie pojawiła się kontrola, to nie powinna ona stwierdzić nieprawidłowości” – oceniła doradczyni podatkowa.

Dodała także, że pewne doniesienia medialne o zmianach w regulacjach dotyczących opodatkowania e-handlu mogą wywoływać u użytkowników platform internetowych niepewność odnośnie do konsekwencji wdrożenia dyrektywy, co może skutkować – przynajmniej tymczasowym – powstrzymywaniem się niektórych sprzedawców od przeprowadzania transakcji. Dlatego istotne jest, aby użytkownicy byli poinformowani o rzeczywistych efektach wprowadzenia nowych przepisów.

Z perspektywy Agnieszki Wnuk, modyfikacje w prawie dotyczącym e-commerce są istotne, jednak zrozumienie i przestrzeganie nowych zasad może umożliwić płynne prowadzenie działalności handlowej w internecie.

"Kluczowe jest, aby operatorzy platform internetowych, czy aplikacji zaktualizowali swoje procedury i byli gotowi na nowe obowiązki sprawozdawcze. Dla sprzedających na platformach ważne jest zaś to, aby wypełnić nowe obowiązki przekazywania platformie danych, kiedy operator platformy ich do tego wezwie, tak by uniknąć blokady wypłaty środków pieniężnych ze sprzedaży, czy nawet wstrzymania możliwości dokonywania dalszych transakcji sprzedażowych. Istotne więc, aby sprzedawcy mieli świadomość, że operator ma prawo i obowiązek zwrócić się o wymagane informacje, choć z własnej inicjatywy nie muszą przekazywać danych” – podsumowała ekspertka.

Źródło: PAP