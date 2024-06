Acer zaprezentował nową gamę produktów, która z pewnością przyciągnie uwagę zarówno profesjonalistów, jak i miłośników nowych technologii. Laptopy z serii TravelMate, nowe Chromebooki Plus Enterprise oraz kamerę 3D SpatialLabs Eyes Stereo.

W ofercie firmy Acer znalazły się laptopy z serii TravelMate, w tym modele P6, P4 16, P4 Spin 14 oraz P4 14, a także dwa nowe Chromebooki Plus Enterprise. Firma wprowadziła również innowacyjną kamerę 3D SpatialLabs Eyes Stereo, która umożliwia tworzenie trójwymiarowych obrazów i filmów.

Mieliśmy okazję uczestniczyć w premierze tych produktów w siedzibie firmy Acer w Szwajcarii, gdzie jako pierwsi mieliśmy możliwość obejrzeć nowe sprzęty na żywo i trochę się nimi pobawić. Nowa seria laptopów TravelMate wyróżnia się zaawansowanymi funkcjami, które poprawiają wydajność i mobilność. Modele P6, P4 16 i P4 14 oferują procesory najnowszej generacji oraz zaawansowane rozwiązania AI, takie jak Microsoft Copilot i Acer PurifiedView. Chromebooki Plus Enterprise Spin 514 i 515 natomiast to idealne rozwiązania dla firm, dzięki funkcjom sztucznej inteligencji Google oraz solidnej konstrukcji zgodnej z normami MIL-STD 810H.

Co to jest Acer PurifiedView? Acer PurifiedView to zestaw funkcji wspomaganych przez sztuczną inteligencję, które mają na celu poprawę jakości i funkcjonalności wideokonferencji. Obejmuje on kilka kluczowych funkcji: Rozmycie tła: Funkcja ta rozmywa tło, aby skupić uwagę na mówcy i zminimalizować rozpraszanie uwagi.

Automatyczne kadrowanie: Ta funkcja zapewnia, że użytkownik pozostaje w centrum kadru, nawet jeśli się porusza.

Kontakt wzrokowy: Funkcja ta wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby dostosować oczy użytkownika na ekranie, sprawiając, że wygląda, jakby utrzymywał kontakt wzrokowy z kamerą. Te funkcje są częścią szerszego interfejsu Acer QuickPanel, który umożliwia łatwe dostosowywanie i personalizację ustawień kamery internetowej i mikrofonu. QuickPanel automatycznie pojawia się, gdy kamera lub mikrofon są aktywowane i ukrywa się, gdy nie są używane. Interfejs ten zawiera również ustawienia dla Acer PurifiedVoice, który oferuje redukcję szumów wspomaganą przez AI, aby poprawić klarowność dźwięku podczas połączeń, minimalizując hałas tła i koncentrując się na głosie mówcy​.

Acer wprowadza nowe laptopy TravelMate

Acer rozszerza swoją ofertę o nową serię laptopów TravelMate, które wykorzystują najnowsze technologie, w tym sztuczną inteligencję. Modele TravelMate P6, P4 16, P4 Spin 14 i P4 14 są wyposażone w procesory Intel Core Ultra i AMD Ryzen Pro, oferując wysoką wydajność i mobilność. Dzięki funkcjom AI, takim jak Microsoft Copilot i Acer PurifiedView, użytkownicy mogą pracować bardziej efektywnie. Modele te cechują się również zaawansowanymi opcjami łączności, takimi jak Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.3.

TravelMate P6 14 (TMP614-73) to laptop klasy premium z 14-calowym ekranem dotykowym WQXGA+ OLED, który wspiera 100% gamy kolorów DCI-P3. Sercem urządzenia jest najnowszy procesor Intel Core Ultra 7 z technologią Intel vPro, który zapewnia wysoką wydajność i energooszczędność. Laptop ten oferuje do 32 GB pamięci LPDDR5X oraz do 1 TB przestrzeni na dysku M.2 PCIe SSD.

TravelMate P4 16 (TMP416-53) z 16-calowym ekranem WUXGA i procesorami Intel Core Ultra oraz TravelMate P4 Spin 14 (TMP414RN-54), laptop 2 w 1 z 14-calowym ekranem dotykowym WUXGA. Oferują one wysoką wydajność dzięki najnowszym procesorom i dużej ilości pamięci, a także funkcje szybkiego ładowania i długi czas pracy na baterii.

Chromebooki Plus Enterprise dla firm

Acer wprowadził również dwa nowe laptopy Chromebook Plus Enterprise: Spin 514 (CP514-4HN) i Spin 515 (CBE515-2T). Te modele są zaprojektowane z myślą o firmach i instytucjach edukacyjnych, oferując zaawansowane funkcje AI od Google oraz solidną konstrukcję zgodną z normami MIL-STD 810H. Chromebook Plus Spin 514 posiada 14-calowy ekran WUXGA, który można obracać o 360 stopni, a Chromebook Plus Enterprise 515 wyróżnia się 15,6-calowym wyświetlaczem Full HD.



Acer Chromebook Plus Enterprise 515 i Acer Chromebook Plus Enterprise Spin 514

Nowe Chromebooki Plus Enterprise oferują wyjątkową wydajność dzięki procesorom Intel Core i7 i do 16 GB pamięci RAM LPDDR5X. Laptopy zostały zaprojektowane z myślą o najwyższej jakości wideokonferencji, wyposażone w kamery internetowe z redukcją szumów oraz narzędzia Google AI, które automatycznie poprawiają jakość obrazu i dźwięku. Wbudowane technologie Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.1 zapewniają niezawodną łączność, a pojemne baterie umożliwiają pracę nawet przez 10 godzin.

Innowacyjna kamera 3D SpatialLabs Eyes Stereo

Acer ogłosił premierę kamery SpatialLabs Eyes Stereo, która pozwala na rejestrowanie i wyświetlanie trójwymiarowych obrazów. Kamera oferuje rozdzielczość 8 megapikseli na każde oko i jest wyposażona w stabilizację obrazu oraz automatyczne ustawianie ostrości. Użytkownicy mogą korzystać z nowych możliwości w zakresie wideokonferencji oraz strumieniowania treści 3D na żywo. Kamera zdobyła już uznanie ekspertów, otrzymując prestiżowe nagrody RedDot i iF Design 2024.

Kamera SpatialLabs Eyes Stereo została zaprojektowana z myślą o nowoczesnych fotografach i twórcach treści 3D. Oferuje ona pełną integrację z urządzeniami z serii SpatialLabs, co umożliwia płynne przechodzenie między rejestrowaniem a wyświetlaniem stereoskopowych obrazów. Dzięki funkcjom, takim jak tryb manualny i wbudowane lusterko do selfie, użytkownicy mogą tworzyć wyjątkowe treści w imponującej jakości 3D.

Czego jeszcze dowiedzieliśmy się podczas premiery Acer?

Nowe produkty Acer, w tym laptopy TravelMate, Chromebooki Plus Enterprise oraz kamera 3D SpatialLabs Eyes Stereo, pokazują zaangażowanie firmy w innowacje technologiczne. Dzięki zaawansowanym funkcjom i solidnej konstrukcji, urządzenia te z pewnością znajdą szerokie zastosowanie zarówno w biznesie, jak i w edukacji. Acer kontynuuje swoje dążenie do dostarczania wysokiej jakości technologii, która ułatwia codzienną pracę i rozwija kreatywność użytkowników.

Obsługa klienta jest kluczowym elementem strategii firmy Acer. W przeciwieństwie do wielu konkurentów, firma nie zleca tych usług zewnętrznym podmiotom, lecz zachowuje pełną kontrolę nad swoimi centrami napraw. Dzięki temu Acer może zapewnić klientom najwyższą jakość serwisu. Synchronizacja działów logistyki, centrów obsługi telefonicznej oraz punktów napraw pozwala na szybkie i efektywne zarządzanie procesami naprawczymi. Takie podejście skraca średni czas naprawy do 4-5 dni i zapewnia, że każda część jest naprawiana zgodnie z wysokimi standardami firmy​. To podejście wpisuje się w aktualny trend wydłużania życia produktów.

Niezależna opinia redakcji. Organizatorem wyjazdu była firma Acer.