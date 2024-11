Valve kolejny raz udoskonala platformę Steam, by wszystkim graczom żyło się lepiej w wirtualnym świecie. Nowa funkcja zamyka rozdział beta testów i staje się dostępna dla wszystkich użytkowników. Poznajcie mało odkrywcze, ale jakże przydatne narzędzie – Nagrywanie Gier.

Platforma Steam zmienia się na naszych oczach. Regularnie informujemy o nowościach, jakie Valve wprowadza do znanego graczom środowiska. Kilka miesięcy temu zaktualizowano wytyczne dotyczące recenzji na Steamie, pojawiły się nowe komunikaty przy zakupie cyfrowych gier, ale to nie wszystko. Tym razem coś, co ma charakter bardzo praktyczny, a mianowicie nagrywanie gier z poziomu Steama.

Nagrywanie gier na Steamie już dostępne

O istnieniu tej funkcji wiadomo od dawna, lecz dopiero teraz Nagrywanie Gier na Steamie zamyka etap beta testów i staje się powszechnie dostępne. “Używajcie Steam do nagrywania swojej rozgrywki – wycinajcie, zapisujcie i dzielcie się ze znajomymi” – tak oficjalny komunikat zachęca do korzystania z wbudowanego narzędzia.

Wyszczególniono cztery funkcje:

Funkcja nagrywania w tle , która “nigdy nie przekracza określonego przez was czasu trwania ani ograniczeń miejsca” oraz opcja nagrywania na żądanie .

, która “nigdy nie przekracza określonego przez was czasu trwania ani ograniczeń miejsca” oraz opcja . Funkcja powtarzania. Ta będzie przydatna, gdy chcemy zgłębić się w niuanse rozgrywki. Na przykład sprawdzić, jakim cudem gracz Call of Duty: Warzone zlikwidował nas z drugiego końca mapy.

Ta będzie przydatna, gdy chcemy zgłębić się w niuanse rozgrywki. Na przykład sprawdzić, jakim cudem gracz Call of Duty: Warzone zlikwidował nas z drugiego końca mapy. Dzięki funkcji wycinania zachowamy te fragmenty, które z jakiegoś powodu są cenne. Wszystko odbywa się w odświeżonym interfejsie nagrań i zrzutów ekranu.

zachowamy te fragmenty, które z jakiegoś powodu są cenne. Wszystko odbywa się w odświeżonym interfejsie nagrań i zrzutów ekranu. I rzecz jasna udostępnianie materiałów z poziomu zakładki zapisz/udostępnij.

Również na Steam Deck

Kolejna rzecz to swoboda w dzielenie się materiałami. Jak napisano w oficjalnym komunikacie, “róbcie to jak chcecie – czy to z komputera na telefon, czy z Decka na PC lub wysyłajcie znajomym”. Przydatne, prawda?

To zdecydowanie jedna z najbardziej istotnych tegorocznych nowości na Steamie. Dobra passa platformy trwa, na co wskazują kolejne rekordy frekwencyjne. Przypomnijmy, że pod koniec września Steam był rozgrzany do czerwoności, bo tylu graczy zalogowanych jednocześnie nie było nigdy.

Źródło: Steam