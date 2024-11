Czy będzie w co grać na PS5 Pro? Sony publikuje listę gier

PS5 Pro oferuje więcej możliwości, więc poszczególni twórcy gier ulepszają swoje produkcje tak, by wycisnęły wszystko z ulepszonej wersji konsoli. Sony prezentuje listę tytułów, które czerpią z dobrodziejstw PlayStation 5 Pro.

Najmocniejsza konsola PlayStation pokazuje swoją prawdziwą twarz. Globalna premiera PS5 Pro odbędzie się 7 listopada 2024 r. i jeśli ciekawi was, co znajduje się w zestawie, to zapraszamy do zapoznania się z naszym unboxing PS5 Pro. Tymczasem pojawia się całkiem zasadne pytanie: czy będzie w co grać na PS5 Pro?

Co to jest PS5 Pro Enhanced?

By lepiej zrozumieć postawione pytanie, należy zrozumieć, czym jest PS5 Pro Enhanced. Otóż mamy do czynienia z grami, które są ulepszone do mocniejszej wersji konsoli. Deweloperzy na potrzeby PS5 Pro wprowadzają szereg mniejszych lub większych usprawnień z zakresu wydajności czy oprawy wizualnej.

Przykładów nie brakuje: tak wygląda np. Alan Wake 2 na PS5 Pro. Podobnych gier jest więcej, znacznie więcej. Sony prezentuje dość długą listę ulepszonych tytułów, więc warto sprawdzić, czy nie znajduje się na niej coś, w co chcielibyśmy zagrać.

PS5 Pro Enhaced – oficjalna lista gier

Alan Wake 2

Albatroz

Apex Legends

Assassin’s Creed Mirage

Baldur’s Gate 3

Call of Duty: Black Ops 6

EA Sports College Football 25

Dead Island 2

Demon’s Souls

Diablo IV

Dragon Age: The Veilguard

Dragon’s Dogma 2

Dying Light 2 Reloaded Edition

EA Sports FC 25

Enlisted

F1 24

Final Fantasy VII Rebirth

Fortnite

God of War Ragnarök

Hogwarts Legacy

Horizon Forbidden West

Horizon Zero Dawn Remastered

Kayak VR: Mirage

Lies of P

Lords of the Fallen (2023)

Madden NFL 25

Marvel’s Spider-Man Remastered

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Marvel’s Spider-Man 2

Naraka: Bladepoint

NBA 2K25

No Man’s Sky

Palworld

Paladin’s Passage

Planet Coaster 2

Professional Spirits Baseball 2024-2025

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil 4

Resident Evil Village

Rise of the Ronin

Rogue Flight

Star Wars: Jedi Survivor

Star Wars: Outlaws

Stellar Blade

Test Drive Unlimited: Solar Crown

The Callisto Protocol

The Crew Motorfest

The Finals

The First Descendant

The Last of Us Part I

The Last of Us Part II Remastered

Until Dawn

War Thunder

Warframe

World of Warships: Legends

Oczywiście nie jest to ostatnie słowo “niebieskich” i lista gier PS5 Pro Enhaced będzie konsekwentnie aktualizowana.

