W sklepie Amazon.pl wystartowała świetna okazja z gamingową myszką Logitech G502 Lightspeed w roli głównej. W razie czego przecenione zostały także inne gryzonie tego producenta.

Świetna promocja: gamingowa myszka Logitech G502 Lightspeed za 381 zł

Przecena jest całkiem spora. Logitech G502 Lightspeed za 380,99 zł to szansa, by zaoszczędzić blisko 70 złotych względem najniższej ceny na Amazon.pl w ciągu ostatnich 30 dni. To równocześnie cena o jakieś 150 zł niższa niż w konkurencyjnych sklepach z elektroniką. Niestety nie wiadomo, do kiedy potrwa ta promocja, więc jeśli chcesz kupić tego gryzonia, to lepiej zrób to jak najszybciej.

A warto go kupić, bo Logitech G502 Lightspeed to aktualnie jedna z najlepszych myszek gamingowych na rynku. Bazuje na uznanym (można by rzec, że kultowym wręcz) modelu z obszernym zestawem dodatkowych przycisków, systemem regulacji wagi i sensorem pozwalającym na działanie w rozdzielczości 25 600 DPI. Wszystkie te atuty są tu podane w wersji bezprzewodowej, a technologia Lightspeed sprawia, że brak kabelka i brak opóźnień idą ze sobą w parze.

Inne myszki Logitech też można dziś kupić taniej

G502 Lightspeed nie jest jednak jedyną myszką marki Logitech, która została przeceniona w sklepie Amazon.pl. Jeśli szukasz okazji, to być może zainteresuje cię któryś z pozostałych modeli – rabaty rozpoczynają się od 10 a kończą na 27 proc.:

Jako że to Amazon sprzedaje towar, to jeśli opłacasz abonament Amazon Prime, każdy z tych pięciu gryzoni zostanie do ciebie wysłany za darmo, w następny dzień roboczy.

Źródło: Amazon.pl, informacja własna