Zastanawiacie się nad zakupem nowego laptopa do szkoły lub pracy? Właśnie jest do tego dobra okazja, bo firma Lenovo przygotowała atrakcyjną promocję dla kupujących urządzenia Lenovo Yoga.

Artykuł powstał we współpracy z firmą Lenovo.

Nowa promocja to dobra okazja na wymianę starego laptopa na model Lenovo Yoga – to lekkie i smukłe urządzenia, które świetnie sprawdzą się jako przenośny komputer do szkoły lub pracy. Teraz zakup takiego sprzętu jest jeszcze bardziej atrakcyjny, bo przy okazji można zgarnąć za darmo tablet.

Promocja Lenovo Yoga – można dostać tablet Lenovo Tab M8

Producent przygotował promocję, w której kupujący laptopy Lenovo Yoga mogą otrzymać za darmo tablet Lenovo Tab M8 (2. generacji). Warto jednak pamiętać, że akcja obejmuje fabrycznie nowe produkty, które zostały nabyte u partnerów promocji: Delkom.pl, Euro.com.pl, Komputronik.pl, Mediaexpert.pl, Mediamarkt.pl, Morele.net, Neonet.pl, Sferis.pl oraz X-kom.pl.

Promocja zainteresuje uczniów, studentów, ale też osoby pracujące z komputerem. Laptopy Yoga wyróżniają się smukłą budową i wszechstronnym zastosowaniem – takie modele często można użytkować w formie tabletu lub wyświetlać obraz w układzie namiotu. Świetnym przykładem jest tutaj testowany przez nas model Lenovo Yoga Slim 7 czy Lenovo Yoga Slim 7i Pro, który jest przedstawicielem platformy Intel EVO, gwarantującej świetne parametry, a także odpowiednią funkcjonalność w domu i firmie.

W promocji otrzymujemy też drugie urządzenie, które można przekazać drugiej osobie lub wykorzystać w formie alternatywy do komputera. Lenovo Tab M8 (2. generacji) to podstawowy tablet, który nada się do codziennych zastosowań typu przeglądanie Internetu lub oglądanie filmów. Urządzenie wyposażono w 8-calowy ekran IPS o rozdzielczości HD. Całość zamknięto w eleganckiej, metalowej obudowie. Jego dodatkowym atutem jest długi czas pracy na baterii.

Korzystanie z laptopa i tabletu ma sporo zalet, a użytkownik może do aktualnego zadania wybrać bardziej pasujące mu urządzenie. Laptop zaoferuje szerszą funkcjonalność, ale tablet może być wygodniejszy do oglądania filmów czy przeglądania Internetu np. na kanapie czy w podróży. Warto dodać, że sporo współczesnych aplikacji działa w chmurze, więc dane dostępne będą równocześnie na obydwóch urządzeniach.

Promocja obowiązuje od 15.01.2023 r. do 31.03.2023 r., więc jest jeszcze trochę czasu na podjęcie decyzji o zakupie. Po zakupie należy wypełnić formularz rejestracyjny (wymagane jest dołączenie dowodu zakupu, a także skanu wyciętego numeru seryjnego i kodu kreskowego z laptopa Lenovo Yoga). Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, tablet Lenovo Tab M8 2. generacji zostanie wysłany kurierem pod wskazany w formularzu adres. Tutaj znajdziecie formularz i regulamin.

