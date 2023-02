Firma Anker jest jednym z liderów w dziedzinie ładowania urządzeń - od powerbanków po ładowarki. Na polskiej stronie Amazon trwa właśnie dobra promocja na wybrane produkty marki, w tym także na głośniki i słuchawki Soundcore.

Powerbanki, głośniki i słuchawki nawet 30% taniej

Marka Anker przez ostatnie lata stała się synonimem rozsądnie wycenionych i dobrze działających urządzeń do ładowania - mowa tu zarówno o powerbankach, jak i ładowarkach czy przewodach. Od 2018 roku Anker swoją siłę buduje także na podmarce Soundcore, która znalazła już swoje miejsce na tłocznym rynku głośników bluetooth i słuchawek bezprzewodowych. Urządzenia od Soundcore zdobyły już naprawdę spore grono zwolenników, także pośród polskich odbiorców, którzy zauważyli, że slogan "niedrogo a dobrze" w przypadku tej marki naprawdę jest, o dziwo, prawdziwy.

Na Amazon.pl trwa właśnie promocja na wybrane produkty spod znaku Anker i Soundcore, stąd spora szansa, że możecie znaleźć coś dla siebie.

Słuchawki i głośniki

Jedną z lepszych okazji jest obniżka ceny solidnego głośnika przenośnego Anker Soundcore Motion Boom Plus. Fani tego urządzenia mawiają, że jego dźwięk zwija tapety ze ścian. Z pewnością jest to lekką przesadą, wciąż bowiem mowa o mobilnym głośniku szerokim na 40cm, nie da się jednak ukryć, że tkwi w nim kawał mocy - 80W. I nie dość, że głośnik brzmi dobrze, to jeszcze według relacji producenta (i użytkowników) zapewnia nawet 20 godzin nieprzerwanej muzyki, a jeśli na imprezie w plenerze złapie nas deszcz, to wyjdzie z tej przygody bez szwanku. Cena 599zł nie jest kwotą małą, jednak w porównaniu z konkurencyjnymi produktami oraz ceną standardową (799zł) mamy tutaj dobrą okazję cenową.

Dla poszukujących nieco skromniejszych i subtelniejszych sprzętów, ciekawym rozwiązaniem może okazać się popularny i ceniony głośnik Soundcore Motion+, obecnie w cenie 329zł (wyjściowa 499zł, może stówkę mniej przy odrobinie sprytu). Włosów na głowie ten głośnik nie zwieje, jednak w swojej klasie spokojnie wyprzedza w brzmieniu chociażby wszechobecne i natrętnie promowane wśród młodzieży głośniki JBL.

Inne niewielkie głośniki dostępne w promocji to: Anker Soundcore 3 (179 zł zamiast 279 zł) oraz maleńki, ale zaskakująco dobrze i długo grający Anker Soundcore 2 (134 zł zamiast 179 zł).

Pośród słuchawek zdecydowanie wyróżniają się znakomite Soundcore Anker Liberty 3 Pro z ANC i obsługą LDAC, w promocyjnej cenie 529 zł (zamiast 699zł, lub 633zł przy dobrych wiatrach). Słuchawki te zostały już przez kilku recenzentów technologicznych zaliczone do absolutnej czołówki najlepiej grających słuchawek TWS (całkowicie bezprzewodowych), choć mimo wysokiej ceny wcale nie należą do najdroższych. Dla poszukujących nieco tańszych rozwiązań w promocji znajdą się co najmniej dwie inne propozycje: Soundcore Life P2i - w rewelacyjnej obecnie cenie 96zł (zamiast 164zł), czy Soundcore Life P3 - w cenie 249 zł (zamiast 359 zł).

Jakościowe ładowanie - powerbanki i nie tylko

Pośród produktów oferowanych w obniżonej cenie, znaleźć można kilka powerbanków: słabo już dostępny, ale świetny i pozwalający na kilkukrotne naładowanie telefonu Anker ‎A1277 Powecore 26800 mAh w cenie 209 zł, Anker Essential 20K PD - z najniższą na rynku ceną 189 zł, czy Anker Powercore Slim 10000 za raptem 85 zł (zamiast typowego 99-115 zł).

W ofercie promocyjnej pojawiły się także sprytne ładowarki mangetyczne z cyklu MagGo:

Pośród mniej rozchwytywanych produktów, warto wyróżnić także promocyjną ofertę na jeden z najlepszych hubów usb-c na rynku: Anker Media Hub PowerExpand 8-in-1 USB-C PD. Urządzenie to, wyposażone w USB-C, 2 porty USB-A, 2 porty HDMI, port Ethernet i czytnik kart micro SD, pozwala na podłączenie w prosty sposób wielu urządzeń oraz ich ładowanie. Aktualnie oferowane jest z 30% zniżką, w cenie 209 zł.

źródło: amazon.pl, informacja własna / zdjęcia: Anker