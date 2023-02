Coraz większymi krokami zbliża się wiosna, a to dobry czas na zakup roweru elektrycznego. W sklepie Geekbuying właśnie rozpoczęła się atrakcyjna promocja na miejskie i trekkingowe modele.

Artykuł powstał we współpracy ze sklepem Geekbuying.

Rower elektryczny może być dobrą alternatywą dla tradycyjnego roweru, który ułatwi wycieczki lub dojazd do pracy. Nie trzeba jednak od razu decydować się na pojazdy dużych marek - jakiś czas temu mieliśmy okazję sprawdzić modele Eleglide Citycrosser i Eleglide T1 STEP-THRU, które świetnie sprawdziły się w swoich rolach. Teraz można je kupić w lepszych cenach.Promocja na rowery Eleglide w sklepie Geekbuying

Na stronie sklepu Geekbuying ruszyła promocja na rowery elektryczne Eleglide – teraz można je kupić w cenach niższych nawet o 240 zł. Do tego przy pierwszych 100 zamówieniach można jeszcze za darmo otrzymać zapięcie rowerowe.

Akcja obejmuje następujące modele:

Nowością w sklepie jest Eleglide M1 PLUS 29 – specjalna wersja cenionego model Eleglide M1 PLUS, ale z większymi kołami w rozmiarze 29 cali i oponami CST, które lepiej dopasowują się do różnorodnych powierzchni. Konstrukcja oferuje zasięg 100 km na jednym ładowaniu, a prędkość maksymalna wynosi 25 km/h.

Jest sposób, aby ceny obniżyć jeszcze bardziej. Rejestrując się w sklepie Geekbuying można otrzymać kupon zniżkowy o wartości 4% na cały asortyment.

Zakup roweru elektrycznego wiąże się z niemałym wydatkiem. Sklep Geekbuying pozwala jednak na zakupy w systemie ratalnym (maksymalnie rozłożonym na 60 rat za pomocą płatności przez Przelewy24).

