Switch 2 nie taki idealny. Branża wskazuje na problem

Nintendo Switch 2 już jest, a wraz z konsolą otrzymujemy pierwsze branżowe opinie. Nowa analiza ujawnia, że konsola ma przeciętny wyświetlacz i rozczarowujące wsparcie HDR, co może wpłynąć na doświadczenia graczy.

Konsola Nintendo Switch 2 została poddana szczegółowej analizie przez GamingTech. Wyniki wskazują, że wyświetlacz konsoli nie spełnia oczekiwań. Oferuje on bowiem jasność na poziomie ok. 400-450 nitów - tyle właśnie udało się uzyskać w testach GamingTech i wygląda na to, że jest to wartość graniczna. To zbyt mało, by zapewnić pełne wsparcie dla HDR, co jest szczególnie widoczne w grach takich jak Zelda: Breath of the Wild.

HDR w Switch 2 zawodzi

W trybie stacjonarnym HDR działa nieco lepiej, ale nadal nie dorównuje innym wersjom gier. W Cyberpunk 2077 system kalibracji HDR jest zadowalający, jednak w Zelda: Breath of the Wild gra wygląda na wyblakłą z powodu braku kontrastu. To może być rozczarowujące dla graczy oczekujących lepszej jakości obrazu.

Switch 2 posiada dotykowy, 7,9-calowy wyświetlacz LCD o szerokiej gamie kolorów. Rozdzielczość wynosi 1920×1080, zadbano o obsługę VRR do 120 Hz i HDR10 - ten ostatni element najwyraźniej nie zdaje egzaminu.

Cała nadzieja w Nintendo Switch 2 OLED

Sytuację może "poprawić" obecność Nintendo Switch 2 w wersji OLED. Jeśli taki sprzęt ma powstać, to analogicznie do pierwszego Switcha, trafi na rynek dopiero za kilka lat.

Źródło: Wccftech