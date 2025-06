Premiera Nintendo Switch 2. Najważniejsze informacje

Szybko zleciało. 5 czerwca 2025 r. Nintendo Switch 2 oficjalnie trafia na rynek. Globalna premiera to najlepsza okazja, by przypomnieć najważniejsze informacje o nowej generacji sprzętu.

O fenomenie Nintendo Switch najlepiej świadczy sprzedaż. Pierwszy “pstryczek” od momentu premiery trafił do ok. 150 mln użytkowników i stał się trzecią najlepiej sprzedającą się konsolą w historii. Dzięki innowacyjnemu wówczas połączeniu konsoli stacjonarnej i przenośnej – oraz popularnym grom – Switch zyskał ogromną popularność na całym świecie.

Nowa generacja sprzętu to była kwestia czasu – konkretnie musieliśmy czekać osiem lat. Nintendo Switch 2 trafia oficjalnie na rynek w dniu 5 czerwca 2025 r. Jeśli ciekawi cię nowa generacja konsol Nintendo, to musisz poznać najważniejsze informacje o Switch 2.

Specyfikacja Nintendo Switch 2

Wymiary: Ok. 11,4 cm wysokości × 27,2 cm szerokości × 1,4 cm grubości (z dołączonymi 2 kontrolerami Joy-Con). Maksymalna grubość, mierzona od końcówki drążków sterujących do najbardziej wystających części przycisków ZL/ZR, wynosi 3,05 cm.

Ok. 11,4 cm wysokości × 27,2 cm szerokości × 1,4 cm grubości (z dołączonymi 2 kontrolerami Joy-Con). Maksymalna grubość, mierzona od końcówki drążków sterujących do najbardziej wystających części przycisków ZL/ZR, wynosi 3,05 cm. Waga: ok. 400 g (Około 535 g z dołączonymi dwoma kontrolerami Joy-Con)

ok. 400 g (Około 535 g z dołączonymi dwoma kontrolerami Joy-Con) Wyświetlacz: dotykowy, 7,9-calowy, LCD o szerokiej gamie kolorów, 1920×1080 pikseli, obsługa HDR10, obsługa VRR do 120 Hz.

dotykowy, 7,9-calowy, LCD o szerokiej gamie kolorów, 1920×1080 pikseli, obsługa HDR10, obsługa VRR do 120 Hz. CPU/GPU: Dedykowany procesor zaprojektowany przez firmę NVIDIA.

Dedykowany procesor zaprojektowany przez firmę NVIDIA. Pamięć masowa: 256 GB pamięci wewnętrznej typu UFS (Universal Flash Storage). Część przestrzeni zarezerwowana jest na pliki systemowe.

256 GB pamięci wewnętrznej typu UFS (Universal Flash Storage). Część przestrzeni zarezerwowana jest na pliki systemowe. Łączność: bezprzewodowa sieć LAN (Wi-Fi 6), Bluetooth, w trybie TV konsola Nintendo Switch 2 może być podłączona przez przewodowy port LAN znajdujący się w stacji dokującej.

Wyjście Wideo: obraz wyprowadzany jest przez złącze HDMI w trybie TV. Maksymalna obsługiwana rozdzielczość to 3840×2160 (4K) przy 60 klatkach na sekundę w trybie TV. Urządzenie obsługuje 120 klatek na sekundę przy rozdzielczościach 1920×1080 oraz 2560×1440. Wspierany jest standard HDR10. W trybie przenośnym maksymalna rozdzielczość to 1920×1080, zgodna z natywną rozdzielczością ekranu.

obraz wyprowadzany jest przez złącze HDMI w trybie TV. Maksymalna obsługiwana rozdzielczość to 3840×2160 (4K) przy 60 klatkach na sekundę w trybie TV. Urządzenie obsługuje 120 klatek na sekundę przy rozdzielczościach 1920×1080 oraz 2560×1440. Wspierany jest standard HDR10. W trybie przenośnym maksymalna rozdzielczość to 1920×1080, zgodna z natywną rozdzielczością ekranu. Wyjście audio: obsługiwany jest dźwięk w formacie Linear PCM 5.1 kanałów. Wyjście audio odbywa się przez złącze HDMI w trybie TV. Efekty dźwięku przestrzennego można uzyskać podczas korzystania ze słuchawek lub wbudowanego głośnika (efekty te przy dźwięku przez wbudowany głośnik wymagają aktualizacji systemu).

obsługiwany jest dźwięk w formacie Linear PCM 5.1 kanałów. Wyjście audio odbywa się przez złącze HDMI w trybie TV. Efekty dźwięku przestrzennego można uzyskać podczas korzystania ze słuchawek lub wbudowanego głośnika (efekty te przy dźwięku przez wbudowany głośnik wymagają aktualizacji systemu). System audio: stereo. Niezależna konstrukcja obudowy głośników zapewnia naturalną i wyraźną jakość dźwięku.

stereo. Niezależna konstrukcja obudowy głośników zapewnia naturalną i wyraźną jakość dźwięku. Wbudowany mikrofon: monofoniczny. Funkcje redukcji szumów, eliminacji echa oraz automatycznej regulacji głośności zapewniają wygodniejsze prowadzenie rozmów głosowych.

monofoniczny. Funkcje redukcji szumów, eliminacji echa oraz automatycznej regulacji głośności zapewniają wygodniejsze prowadzenie rozmów głosowych. Konsola posiada gniazdo słuchawkowe typu mini-jack 3,5 mm z 4-stykowym złączem stereo (standard CTIA). Uwaga: firma Nintendo nie gwarantuje pełnej kompatybilności z wszystkimi modelami słuchawek.

typu mini-jack 3,5 mm z 4-stykowym złączem stereo (standard CTIA). Uwaga: firma Nintendo nie gwarantuje pełnej kompatybilności z wszystkimi modelami słuchawek. Do konsoli można włożyć zarówno karty do Nintendo Switch 2, jak i oryginalne karty do Nintendo Switch .

. Obsługiwane są wyłącznie karty pamięci microSD Express (do 2 TB). Karty microSD, które nie są zgodne z microSD Express, mogą być używane jedynie do kopiowania zrzutów ekranu i filmów z konsoli Nintendo Switch.

(do 2 TB). Karty microSD, które nie są zgodne z microSD Express, mogą być używane jedynie do kopiowania zrzutów ekranu i filmów z konsoli Nintendo Switch. W kontrolerach Joy-Con 2 znajdują się: akcelerometr, żyroskop oraz czujnik ruchu. W samej konsoli umieszczony jest czujnik jasności.

znajdują się: akcelerometr, żyroskop oraz czujnik ruchu. W samej konsoli umieszczony jest czujnik jasności. Temperatura robocza: od 5°C do 35°C. Wilgotność względna: od 20% do 80%. Zastosowano akumulator litowo-jonowy o pojemności 5220 mAh.

Co w zestawie?

Co znajdziesz w zestawie oprócz samej konsoli?

Dwa kontrolery Joy-Con 2 (lewy i prawy), przeznaczone do bezprzewodowej obsługi konsoli.

uchwyt Joy-Con 2 Grip umożliwiający fizyczne połączenie obu kontrolerów w formę klasycznego pada.

dwa paski nadgarstkowe Joy-Con 2 Straps wyposażone w przyciski SL/SR dla zwiększenia funkcjonalności i bezpieczeństwa podczas rozgrywki.

stacja dokująca Nintendo Switch 2 Dock zapewniająca ładowanie konsoli oraz interfejs połączenia z zewnętrznym wyświetlaczem poprzez złącze HDMI.

Polska cena Nintendo Switch 2

Za ten zestaw trzeba zapłacić ok. 2200 zł w polskich sklepach. Są też droższe wersje zawierające grę Mario Kart World. Nintendo Switch 2 charakteryzuje się wsteczną kompatybilnością, więc bez problemu uruchomisz gry z Nintendo Switch 1.

Game-key cards

Nintendo wprowadza do Switch 2 nowe nośniki – game-key cards, które nie zawierają pełnych wersji gier. Służą one do pobrania gry z internetu, ale nie są przypisane do konta użytkownika. Aby grać, konieczne jest włożenie karty do konsoli, jednak po instalacji nie jest wymagane stałe połączenie z siecią. Nintendo zapewnia, że tradycyjne fizyczne wydania gier pozostaną dostępne, a game-key cards to jedynie uzupełnienie oferty.

Ważne są również zasady bezpieczeństwa. Nintendo Switch 2 posiada fabrycznie zamontowaną folię ochronną, której absolutnie nie można zrywać.