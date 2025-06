Husqvarna, światowy lider w dziedzinie produkcji sprzętu dla ogrodnictwa, leśnictwa i pielęgnacji terenów zieleni, z dumą prezentuje dwie rewolucyjne nowości w swojej ofercie.

Husqvarna 564 XP – pierwsza na świecie pilarka łańcuchowa Husqvarna z wtryskiem paliwa, oraz Husqvarna 550i XP – potężna akumulatorowa pilarka łańcuchowa, która na nowo definiuje standardy branżowe.

"W Husqvarna jesteśmy zaangażowani w tworzenie innowacji, które pozwalają profesjonalistom pracować mądrzej, bezpieczniej i wydajniej. Zapowiadane modele Husqvarna 564 XP i 550i XP stanowią duży krok naprzód w technologii pilarek łańcuchowych" - powiedział Gent Simmons, Senior VP of Product Development Husqvarna.

Te najnowocześniejsze narzędzia zostały zaprojektowane z myślą o zwiększeniu wydajności, efektywności, łatwości pracy i komfortu użytkownika, wyznaczając nowy punkt odniesienia dla profesjonalistów zajmujących się leśnictwem i pielęgnacją drzew.

Husqvarna 564 XP - Zaprojektowana z myślą o optymalnym stosunku mocy do masy

Husqvarna 564 XP zmienia zasady gry w klasie 60 cm3, zapewniając moc pilarki 70 cm3 w rozmiarze 50 cm3. Dzięki układowi wtrysku paliwa i nowemu układowi silnika profesjonaliści mogą korzystać w szerokim zakresie zadań ze zwiększonej produktywności dzięki natychmiastowemu przyspieszeniu i łatwej obsłudze.



„Husqvarna 564 XP będzie natychmiastowym faworytem wśród profesjonalistów zajmujących się pielęgnacją drzew”, mówi Gabriele Dovier, profesjonalista w dziedzinie pielęgnacji drzew i ambasador H-team. "Jest niewiarygodnie kompaktowa, a jednocześnie silna, jej stosunek mocy do masy robi wrażenie. Dodajmy do tego płynny rozruch i niski poziom wibracji, a otrzymamy pilarkę, której profesjonaliści zaufają na długo".

Husqvarna 550i XP - Kolejny gigantyczny skok w mocy akumulatora

Husqvarna znowu przesuwa granice technologii akumulatorowej, tym razem dzięki 550i XP, wysokowydajnej pilarce łańcuchowej o mocy 3,0 kW lub większej, porównywalnej z modelami spalinowymi Husqvarna. Jest ona zaprojektowana do współpracy z prowadnicami 13"-20”.

Husqvarna 550i XP to pilarka o dwóch profilach, które można uzyskiwać po prostu wymieniając akumulator. Wybierz pomiędzy niesamowitą mocą wyjściową, która przewyższa moc pilarki spalinowej o pojemności 50 cm3 z akumulatorem B540X, a lekką, naprawdę zwinną i płynną maszyną z akumulatorem B330X. Jest to innowacja w najlepszym wydaniu, zaprojektowana tak, abyś mógł sprostać wyzwaniom życia codziennego - bez względu na to, jakie one są.



„Husqvarna przeniosła pilarki akumulatorowe na wyższy poziom” - mówi Douglas Wells, profesjonalista w dziedzinie pielęgnacji drzew i ambasador H-team. "Model 550i XP zapewnia nam moc silnika spalinowego i wygodę akumulatora - nie tracąc przy tym na wydajności. Jest wydajny, reaguje błyskawicznie i został stworzony do ciężkiej pracy".

Zaprojektowane z myślą o pracy w każdych warunkach pogodowych, zarówno 564 XP, jak i 550i XP są dostępne w wersjach z podgrzewanymi uchwytami (564 XP G i 550i XP G), zapewniając użytkownikom komfort nawet w niskich temperaturach.

Dzięki tym dwóm nowościom Husqvarna wzmacnia swoje zaangażowanie w innowacje, oferując profesjonalistom narzędzia, które maksymalizują produktywność, zmniejszają obciążenie i poprawiają wrażenia z cięcia.



Specyfikacja techniczna:

Nazwa: Husqvarna 564 XP®

Masa: 5,8 kg

Moc: 4,0 kW

Stosunek mocy do masy: 0,7 kW/kg

Długość prowadnicy: 15-28"

Pojemność cylindra: 62,4 cm3

Dostępna z podgrzewanymi uchwytami: Tak

Kraj produkcji: Huskvarna, Szwecja

Nazwa: Husqvarna 550i XP®

Masa: 4,1* kg bez osprzętu tnącego

Moc: 2,5* kW - B330X/≥3* kW B540X

Długość prowadnicy: 13-20"

Dostępne z podgrzewanymi uchwytami: Tak

Kraj produkcji: Huskvarna, Szwecja

*Nie posiada jeszcze certyfikatu.

Dostępność:

Obie pilarki będą dostępne u lokalnych dealerów, a ich sprzedaż rozpocznie się jesienią 2025 roku.