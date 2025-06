Trzy gry za darmo do odebrania. Lepiej się pospiesz

Platforma Epic Games Store przygotowała dwie darmowe gry na PC, a trzecią znajdziemy na platformie Steam. I chociaż mowa o niemal kultowej produkcji, tak ostatnio ma ewidentnie gorszy okres.

Jeśli nieustannie narzekasz na brak ciekawych produkcji do ogrania, to warto przyjrzeć się nowym ofertom od Epic Games Store i Steam. Łącznie aż trzy gry – oto szczegóły.

Darmowe gry od Epic Games Store

Daniem głównym nowej oferty od Epic Games Store jest pierwszoosobowa strzelanka Deathloop od studia Arkane. Na czym polega rozgrywka? Fundamentem jest pętla czasu – w toku rozgrywki powtarzamy nieustannie ten sam dzień. Możliwe jest przerwanie tego cyklu poprzez eliminację ośmiu kluczowych celów. Należy tego dokonać przed “resetem”, więc presja czasu jest wysoka.

Drugą darmową grą od Epic Games Store jest Ogu and the Secret Forest, czyli przygodówka 2D z urzekającą oprawą graficzną. Tu dla odmiany nie ma presji czasu – jest za to przyjemna eksploracja, zawieranie przyjaźni i wylewająca się z ekranu radość. Odpowiedni tytuł dla młodszego gracza (PEGI 7). Na odebranie tych tytułów mamy czas do 12 czerwca do godziny 17:00.

Borderlands 2 za darmo na Steamie

Dla wielu to najlepsza część serii. Borderlands 2 ma ponad 10 lat na swoim karku, ale nadal przyciąga graczy. I wywołuje emocje. Ostatnia aktualizacja nie przypadła graczom do gustu. Chodzi o zmiany w umowie EULA. To właśnie one tłumaczą “przytłaczające negatywne” recenzje w ostatnim czasie.

Niemniej, Borderlands 2 można odebrać z platformy Steam całkowicie za darmo, ale czasu jest niewiele. Oferta wygaśnie 8 czerwca o godzinie 19:00.

Źródło: Steam, Epic Games Store