Telegram jest największym wygranym ostatniej awarii Facebooka. W ciągu tych kilku godzin zyskał dziesiątki milionów użytkowników.

Wielka, trwająca 6 godzin awaria Facebooka spowodowała poważne obniżenie kursu jego akcji na giełdzie. Zdołał się już trochę odbić, ale to wciąż nie ten poziom, którym mógł się pochwalić wcześniej. Niewykluczone, że stracił też „trochę” użytkowników i ten cudzysłów nie jest przypadkowy. Felerny dla Facebooka poniedziałek okazał się wyjątkowo pozytywny dla właścicieli komunikatora Telegram, który zyskał… 70 milionów użytkowników. O „milionach” nowych kont tego samego dnia poinformowali też operatorzy aplikacji Signal.

Sama awaria Facebooka nie była bowiem tak dużym problemem jak to, że nie działały także wszystkie komunikatory tego amerykańskiego giganta, a więc Messenger, czat na Instagramie oraz WhatsApp. To podstawowe aplikacje do rozmów dla setek milionów osób, które tego dnia musiały poszukać jakiejś alternatywy. Wygląda na to, że najwięcej wybrało Telegram (z którego regularnie korzysta około 500 milionów użytkowników). Jaka część z tych 70 milionów zostanie tu na stałe? To się dopiero okaże, ale niewykluczone, że kilka albo i kilkanaście milionów osób Facebook stracił na dłużej (jeśli nie na zawsze).

„Witajcie w niezależnym komunikatorze”

„Nowym użytkownikom chciałbym powiedzieć: witajcie w Telegramie, największej niezależnej platformie komunikacyjnej – napisał Pavel Durov, dyrektor generalny Telegramu. – Gdy inni to zrobią, my was nie zawiedziemy”. Nawiązuje w tej wypowiedzi nie tylko do ostatniej awarii, ale też na przykład do kontrowersyjnej zmiany regulaminu WhatsAppa (która zresztą również zaowocowała napływem użytkowników).

A jak to wyglądało u ciebie? Czy awaria Facebooka spowodowała, że na twoim smartfonie pojawił się jakiś nowy komunikator? A jeśli tak, to czy korzystasz z niego nadal?

Źródło: The Verge, Gizmochina, informacja własna