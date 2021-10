Ciemne chmury wiszą dziś nad Facebookiem. Poza olbrzymią awarią serwisów należących do Facebooka doszło również do największego w historii wycieku danych. Hakerzy ogłosili ofertę sprzedaży danych z ponad 1,5 miliarda kont.

Dane 1,5 miliarda użytkowników Facebooka na sprzedaż

Największy wyciek danych z Facebooka dotyczył do tej pory ataku skierowanego przeciwko 500 milionom użytkowników. Dziś dowiadujemy się jednak o nowym rekordzie - ofiarą ataku padło 1,5 miliarda kont.

O wycieku dowiedzieliśmy się z ogłoszenia zamieszczonego na forum zrzeszającym osoby zainteresowane szeroko pojętą tematyką hackowania. Nie jest on w żaden sposób związany z dzisiejszą awarią Facebooka, Messengera i Instagrama.

Nasze konta na Facebooku nie są zagrożone włamaniem. Wyciek dotyczy danych osobowych użytkowników, ale nie ich loginów oraz haseł.

W całej tej sytuacji jest jeden pozytyw - dane zostały pozyskane w procesie tzw. scrapowania Facebooka. Oznacza to, że hakerzy nie mają dostępu do danych logowania 1,5 miliarda użytkowników, ale do ich danych osobowych (imię i nazwisko, e-mail, miejsce zamieszkania, płeć, numer telefonu i nazwa użytkownika).

Możemy czuć się pozornie bezpieczni

Choć atakujący nie pozyskali danych do logowania do naszych kont, a wyłącznie dane osobiste - nie oznacza to, że powinniśmy czuć się w pełni bezpieczni i zapomnieć o problemie.

Dane 1 miliona kont to koszt ok. $5000, a kupujący mogą nabyć cały “pakiet” 1,5 miliarda użytkowników lub mniejszych części.

Wejście w posiadanie danych osobowych tak ogromnej liczby użytkowników Facebooka otwiera drogę do wykonywania ataków phishingowych. Ludzie z reguły z większym zaufaniem podchodzą do wiadomości od nadawców, którzy znają ich imię lub nazwisko i w takiej sytuacji istnieje większe prawdopodobieństwo kliknięcia w link infekujący urządzenie.

Im mniej mówisz o sobie na Facebooku - tym lepiej dla Ciebie

Jednym z rozsądnych zachowań, do którego zachęcamy użytkowników Facebooka jest oczywiście stałe aktualizowanie swojego hasła na możliwie bezpieczne, a w celu uniknięcia wycieku danych osobowych - ustawienie konta jako prywatne i usunięcie wszelkich treści, które mogą powiązać wirtualne “Ty” z Tobą w rzeczywistości. Używanie zmienionych imion lub nazwisk jest zatem w pełni zasadne i wskazane.

Źródło: privacayaffairs.com