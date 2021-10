Facebook, Messenger, WhatsApp i Instagram już działają! W takim razie to dobry moment, by trochę pośmieszkować z wczorajszej awarii :).

Powiedzmy sobie szczerze, wczoraj chyba nikomu nie było do śmiechu – przez kilka godzin pojawiły się problemy z działaniem Facebooka, Messengera, Instagrama i WhatsAppa, co skutkowało problemami ze skomunikowaniem się ze znajomymi (a dla Facebooka oznaczało ogromny spadek kursu akcji). Gdyby tego było mało, doszło również do ogromnego wycieku danych użytkowników portalu.

Na szczęście sytuacja wróciła do normy (przynajmniej jeżeli chodzi o działanie serwisów), a my możemy się pośmiać z całej sytuacji. Specjalnie dla Was zebraliśmy najlepsze memy z sieci, które w humorystyczny sposób opisują wczorajszą awarię.

Awaria Facebook – najlepsze memy z sieci

Dlaczego nie działa Facebook?

Według oficjalnego komunikatu, główną przyczyną wczorajszej awarii były zmiany w konfiguracji routerów szkieletowych. Na to też mamy mema :-)

Źródło: Twitter, Reddit