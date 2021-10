Dzisiejsza globalna awaria FB mogła u wielu wywołać wrażenie, że nie działa internet. Choć nie wszystko kręci się wokół tych platform - to nie da się ukryć, że ich awaria dotknęła prawie każdego z nas.

Nie działa internet? Nie, ale padły usługi Facebooka

Niedługo przed godziną 18 wystąpiła globalna awaria najpopularniejszych serwisów społecznościowych. Facebook nie działa i nie dowiemy się, co obecnie porabiają nasi znajomi. Nie działa też Instagram, a więc nici z podejrzenia, co nowego u popularnych influencerów. Oprócz tego nie skontaktujemy się ze znajomymi - Messenger i WhatsApp również zostały dotknięte awarią.

Ludzie naprawdę myślą, że padł internet - i nic w tym dziwnego

W sieci pojawiają się informacje, że dostawcy internetu otrzymują coraz więcej zgłoszeń od swoich klientów, którzy twierdzą, że nie działa im internet.

Spokojnie - internet żyje i ma się dobrze. Nie działają tylko niektóre socialmedia.

Choć może to brzmieć nieco zabawnie - wielu użytkowników smartfonów korzysta właściwie tylko z Messengera, czy WhatsAppa i najzwyczajniej w świecie problem z uruchomieniem tego, co zawsze działało może budzić wątpliwości.

Są i tacy, którzy przyczyn niedziałającego internetu szukają... w internecie!

Taka awaria to naprawdę poważny problem

Możemy żartować, że globalna awaria najpopularniejszych serwisów społecznościowych przyda się każdemu - wszak warto odciąć się od świata, który widzimy w internecie nawet na chwilę.

Jeśli jednak to odcięcie jest przymusowe, niezaplanowane i długie - trzeba mieć na uwadze, że awaria niesie za sobą niestety również negatywne skutki. Messenger i WhatsApp jest przecież wykorzystywany nie tylko do rozmów prywatnych - wiele firm korzysta z tej platformy do rozmów służbowych.

Podobnie jest w przypadku Instagrama i Facebooka, na których stale prowadzone są m.in. kampanie - specjaliści inwestują olbrzymie pieniądze w reklamy, które generują największy ruch o określonych godzinach, kiedy platforma po prostu nie funkcjonuje.

Nie można się logować do innych portali? Też...

Logowaliście się do innych usług przez Facebooka? To kolejny problem jaki pojawił się przy tej awarii. Pisaliśmy już o tym, czy logowanie przez FB jest bezpieczne, ale takiej ewentualności nie przewidzieliśmy.

Kiedy minie awaria? Nie wiadomo, ale prace naprawcze trwają

Awaria trwa już ponad dwie godziny - można zatem nazwać ją jedną z poważniejszych. Facebook informuje na Twitterze, że pracuje już nad przywróceniem działania Messengera, Instagrama i WhatsAppa.

Odczuliście na sobie w jakikolwiek sposób awarię tych platform? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: opracowanie własne