Samsung chce pójść o poziom wyżej i zaoferować telewizory 144 Hz – taka częstotliwość odświeżania powinna zaspokoić wymagania większości graczy.

Telewizory 144 Hz - świetna nowość w ofercie Samsung na rok 2022

Od lat wybór jest ograniczony do dwóch opcji: są telewizory z odświeżaniem 50/60 Hz, reprezentujące klasę podstawową oraz kierowane do bardziej wymagających użytkowników modele z panelami klasy 100/120 Hz. Dla przyzwyczajonych do ultrapłynnej rozgrywki graczy to wciąż jednak może być za mało. Wychodząc im naprzeciw, Samsung wprowadzi w tym roku pierwsze telewizory 144 Hz.

Im wyższa częstotliwość odświeżania, tym płynniejszy obraz na ekranie. To coś, co szczególnie duże znaczenie ma w przypadku oglądania dynamicznych filmów czy wydarzeń sportowych, ale też grania. To właśnie z myślą o graczach (mających do swojej dyspozycji monitory osiągające nawet 240 Hz) postanowił wprowadzić w tym roku pierwsze telewizory Neo QLED o odświeżaniu 144 Hz. Oczywiście do osiągnięcia takiej płynności potrzebny będzie również dobrze wyposażony komputer, który podłączymy do TV przez HDMI 2.1.

(Dodajmy na marginesie, że w przypadku konsol PlayStation 5 i Xbox Series X maksymalną częstotliwością pozostanie 120 Hz).

Samsung chce tworzyć najlepsze telewizory do gier

Wyższa częstotliwość odświeżania to jeszcze nie wszystko, co w tym roku przygotował dla graczy Samsung. Listę nowinek tworzą między innymi:

obsługa HDR10+ Gaming (czyli HDR-u w grach dla użytkowników kart GeForce RTX 30, RTX 20 i GTX 16),

panel Gaming Hub jako specjalna sekcja menu, w której znajdzie się wszystko, co związane z graniem na TV

oraz pełna obsługa chmurowych aplikacji streamingowych, takich jak Google Stadia czy Nvidia GeForce NOW.

Jeszcze więcej nowości Samsung na CES 2022

Tymi informacjami Samsung rozpoczyna swoją prezentację na targach CES 2022. Przy okazji ten koreański producent zapowiedział również, że tegoroczne telewizory Neo QLED (czyli z podświetleniem Mini LED) wykorzystają nie 12-, lecz 14-bitową gradację, co powinno przełożyć się na zdecydowanie wyższy kontrast i lepsze odwzorowanie kolorów. Technologia Shape Adaptive Light dodatkowo poprawi jakość wyświetlanych świateł i cieni, a tryb EyeComfort pozwoli zadbać o wzrok.

Czego jeszcze możemy się spodziewać? Ano między innymi prezentacji telewizorów Micro LED w trzech rozmiarach (89, 101 i 110 cali) oraz premiery nowych modeli Lifestyle TV (po raz pierwszy z matowymi, a nie błyszczącymi ekranami). Już wkrótce na benchmark.pl pojawią się publikacje, w których poznasz szczegóły urządzeń z logo Samsung, którymi producent uraczy nas w nadchodzących dwunastu miesiącach.

Źródło: Engadget, CNET, TweakTown, Samsung, informacja własna