Wreszcie się doczekaliśmy. Podczas PC Gaming Show zaprezentowany został zwiastun The Alters. To tytuł najnowszej gry polskiego 11 bit studios – twórców genialnego Frostpunka i równie dobrego This War of Mine.

Zobacz pierwszy zwiastun The Alters – nowej gry twórców This War of Mine i Frostpunka

The Alters to gra tworzona w duchu 11 bit studios, co oznacza tyle, że fabuła będzie poważna i skłaniać do myślenia także po zakończeniu rozgrywki. Po przedstawieniu trudów życia cywilów podczas wojny (w This War of Mine) i trudnych moralnie decyzjach w obliczu apokalipsy (we Frostpunku) Polacy serwują nam opowieść science fiction o czasem bolesnym procesie kreowania tego, kim jesteśmy. Na dobry początek zobacz zwiastun i zaraz przejdziemy dalej:

Czym jest The Alters. O co chodzi w tej grze?

Bohaterowie przedstawieni na zwiastunie to nie klony, lecz alternatywne wersje tej samej osoby. Każdy Alter jest w głębi serca naszym protagonistą, a tak naprawdę jest jedną z jego wersji, która dokonała w życiu różnych wyborów, doprowadzających ją do momentu, w którym znajduje się teraz. Każdy z nich ma swój unikalny zestaw cech i umiejętności. To właśnie jest sednem rozgrywki.

The Alters to miks dramatu, thrillera i psychologicznego horroru. W grze chodzi o przetrwanie i wydostanie się do domu, i właśnie w tym celu musimy tworzyć Alterów. Zacznijmy jednak od początku…

To ambitna produkcja dla miłośników sci-fi i filozoficznych pytań

W The Alters wcielamy się w niejakiego Jana Dolskiego. W pewnym momencie swego życia zgłosił się na ochotnika do misji wysokiego ryzyka. Celem było wydobycie cennego pierwiastka zwanego Rapidium, umożliwiającego tworzenie alternatywnych wersji organicznej materii. Niestety misja zakończyła się niepowodzeniem, w wyniku którego statek kosmiczny został rozbity, a nasz bohater jest jedynym ocalałym. Tylko poprzez stworzenie alternatywnych wersji samego siebie może znaleźć sposób na powrót do domu.

„Jako ludzie kreujemy się każdego dnia – każdą decyzją, jaką podejmujemy. Ten proces stawania się tym, kim jesteśmy, bywa czasem bolesny. W naszej grze główny bohater ma jednak tę wyjątkową możliwość nie tylko kształtowania siebie, ale także wielokrotnego powielania i przekształcania się” – podsumował reżyser gry, Tomasz Kisilewicz.

Twórcy ujawnili, że pracują nad The Alters już od prawie trzech lat, ale nie są jeszcze w stanie powiedzieć, kiedy można spodziewać się premiery tej gry. Nie znamy też listy platform docelowych, ale pecety są na niej na sto procent.

Źródło: PC Gamer, 11 bit studios