Evil West ma wreszcie dokładną datę premiery. Jak się okazuje – nie jest wcale taka odległa. Nowa polska gra zadebiutuje niedługo po wakacjach.

Evil West z datą premiery

Evil West zadebiutuje już 20 września bieżącego roku – taką informację wspólnie przekazały firmy Focus Entertainment i Flying Wild Hog, czyli odpowiednio wydawca i producent gry.

Ten ostatni to oczywiście polski zespół odpowiedzialny też między innymi za Shadow Warrior 3 i dopiero co wydane Trek to Yomi. Swoje nowe dzieło przygotował z myślą o pecetach oraz konsolach Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 i PlayStation 4.

Zobacz najnowszy zwiastun Evil West, zdradzający datę premiery:

Evil West to dynamiczna gra akcji, zabierająca nas na Dziki Zachód – o tyle jednak nietypowy, że opanowany przez żądne krwi wampiry. Wcielimy się w agenta wyszkolonego do eliminacji tychże stworzeń – będącego ostatnią deską ratunku dla całej ludzkości. Realizując swoje zadanie wykorzystamy broń palną, elektryczną rękawicę bojową, a także rozmaite, pomysłowe gadżety.

Bawić będziemy się mogli w pojedynkę, jak również w kooperacji. Jacyś chętni?

Źródło: Cenega, Focus Entertainment, Flying Wild Hog