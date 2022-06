Czy Outriders Worldslayer tchnie nowe życie w strzelankę polskiego studia People Can Fly? Nim poznamy odpowiedź możemy rzucić okiem na jeszcze jeden materiał wideo.

Twórcy Outriders Worldslayer przybliżają endgame

Outriders mocno promowano przed premierą i nie inaczej jest z Outriders Worldslayer, dużym rozszerzeniem, co do którego twórcy mają spore nadzieje. Jak obiecują, będzie ono rozległą ewolucją podstawki. Pojawiło się już sporo informacji i materiałów wideo, ostatnia transmisja skupiała się wokół endgame, czyli końcowego etapu gry.

Bo wprawdzie najważniejszym elementem omawianego rozszerzenia wydaje się nowa kampania (pisaliśmy o niej i innych nowościach już jakiś czas temu), to nawet po jej ukończeniu podobno nie będzie nudno. Zadbać ma o to Próba Tarya Gratar, przy której gracze będą mogli spędzić setki godzin i stawić czoła najcięższym wyzwaniom. Resetuje się i zaczyna od początku gdy gracz zaliczy, opuści rozgrywkę lub po prostu zginie zbyt wiele razy. Za każdym razem, gdy wróci do początku, zyska większą moc i lepsze wyposażenie, aby w kolejnej próbie osiągnąć sukces i zdobyć lepsze nagrody. Brzmi jak coś mało rozbudowanego, ale w praktyce szereg smaczków i dodatków ma zatrzymywać śmiałków na dłużej.

„W WORLDSLAYER chcieliśmy stworzyć nowe wrażenia, które rozwijałyby wszystko to, co podobało się graczom w oryginalnych OUTRIDERS. Ciekawa nowa fabuła WORLDSLAYER łączy się bezpośrednio z rozgrywką po zakończeniu kampanii i przygotowuje nas do Próby Tarya Gratar. Rozgrywka po zakończeniu kampanii naprawdę spaja nowe i rozszerzone funkcje z WORLDSLAYER i daje naszym najbardziej zaawansowanym graczom satysfakcjonujące wrażenia z setkami godzin znaczących postępów.” - Bartek Kmita, dyrektor kreatywny Outriders i People Can Fly

Outriders Worldslayer prezentacja rozgrywki

Premiera Outriders Worldslayer jeszcze w czerwcu

Data premiery Outriders Worldslayer została podana już wcześniej, rozszerzenie ma zostać oddane w ręce zainteresowanych graczy już 30 czerwca.

Będzie dostępne na PC (Steam, Epic Games Stroe i Windows Store), konsolach PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X / Xbox Series S i Xbox One, a także za pośrednictwem Google Stadia i Nvidia GeForce Now.

Źródło: SQUARE ENIX