Gala The Game Awards 2021 rozpocznie się dzisiaj – na jakich platformach będzie transmitowane wydarzenie?

Transmisja gali The Game Awards 2021 oficjalnie ma się rozpocząć się dzisiaj wieczorem o godzinie 7:30 ET – dla polskich graczy będzie to już 1:30 w nocy. Pozostało zatem jeszcze kilka godzin, aby oddać swój głos na nominowane tytuły w 30 kategoriach. Warto pamiętać, że publiczność stanowi jedynie 10% siły decyzyjnej, a reszta zależy już od jury.

Gdzie obejrzeć The Game Awards 2021?

Wydarzenie będzie transmitowane między innymi w serwisie youtube:

Obejrzeć je będzie można także na twitchu i, wedle informacji na oficjalnej stronie wydarzenia, na innych popularnych platformach takich, jak Facebook, Twitter, Steam czy TikTok. Geoff Keighley kilka dni temu zapowiedział również możliwość obejrzenia gali w metaversie.

Jak myślicie, który tytuł zostanie grą roku?

Źródło: thegameawards.com