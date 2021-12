Grudzień raczej nigdy nie rozpieszczał graczy. Zazwyczaj jednak wśród niewielkiej ilości premier gier pojawiał jeden potencjalnie mocny tytuł. I tym razem też tak będzie. Ale jeśli komuś wciąż za mało to i kilka pomniejszych niespodzianek też się znajdzie.

No i znowu Święta. Niesamowite, jak szybko ten rok przeleciał. Niemal jak z bicza strzelił. Sporo się tu działo. Steam zapowiedział swoją „konsole”, czyli Steam Decka, Xbox Game Pass zaskoczył ilością dodawanych gier, a i Sony postanowiło dorzucić do pieca wpierw rozdając swój hit – Horizon Zero Dawn, potem udostępniając polskiej społeczności usługę PlayStation Plus Video Pass, by na końcu ogłosić powstawanie Marvel’s Wolverine i rychłą premierę God of War na PC.

Niestety, 2021 był to też rok niespełnionych obietnic, rozczarowań i przesuwanych premier. Gdyby nie to przygotowywalibyśmy się właśnie do premiery od dawna wyczekiwanego Dying Light 2. No ale mówi się trudno, płynie się dalej! Nudzić się w grudniu z pewnością nie będziemy. Chcecie wiedzieć czy warto będzie na coś polować? No to obejrzyjcie przygotowany przez nas materiał. Kto wie, może akurat coś wpadnie Wam w oko.

Najlepsze premiery gier grudnia 2021

Aby zobaczyć poprzednie odcinki zapraszamy do sekcji Premiery Gier

Na jakie gry w grudniu 2021 najbardziej czekacie?

Koniecznie zagłosujcie w naszej ankiecie, gry które zdobędą najwięcej głosów na pewno zrecenzujemy na portalu. To Wy decydujecie! :)

Źródło: własne