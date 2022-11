Studio Naughty Dog razem z firmą Themeborne przygotowali niespodziankę dla fanów The Last of Us. Oficjalnie zapowiedziano powstanie kolejnej planszówki z serii Escape the Dark.

The Last of Us: Escape the Dark

Seria The Last of Us bez wątpienia należy do jednych z najlepszych gier na PlayStation. Zapewne już za kilka miesięcy fanom będzie też dane obejrzeć ekranizację przygód Ellie i Joela na platformie HBO Max. To jednak nie wszystko, gdyż deweloperzy ze studia Naughty Dog razem z firmą Themeborne pracują nad kolejnym projektem, a mianowicie grą planszową The Last of Us: Escape the Dark. Będzie to kolejny tytuł z serii Escape the Dark, w której na ten moment ukazały się Escape the Dark Castle oraz Escape the Dark Sector.

Seria Escape the Dark firmy Themeborne ceni kooperacyjną i łatwą do zrozumienia rozgrywkę. Gry zawierają kilka naprawdę pięknych czarno-białych ilustrowanych kart rozdziałów, nad którymi gracze pracują razem, pokonując wyzwania i tworząc nowe ścieżki za każdym razem, gdy grają, aby nie było dwóch takich samych rozgrywek.

The Last of Us: Escape the Dark będzie przeznaczone dla 1-5 graczy, a rozgrywka skupi się na kooperacji. Gracze będą mogli wcielić się w Ellie, Joela, Tess, Billa, Marlene oraz Tommy'ego. Podczas gry skorzystają z kart przedmiotów i kości, aby unikać zagrożenia ze strony zarażonych i łowców. Celem rozgrywki będzie przetrwanie w postapokaliptycznym świecie.

Standardowe wydanie prezentuje się następująco:

Zbiórka na platformie Kickstarter

Zgodnie z zapowiedziami twórców, w najbliższy wtorek, czyli 8 listopada 2022 roku rusza kampania crowdfundingowa na platformie Kickstarter. Będzie to okazja, by zamówić edycję kolekcjonerską. Na ten moment jej cena jest nieznana.

Jesteście zainteresowani planszówką The Last of Us? Dajcie znać w komentarzach!

Źródło: naughtydog.com, playstation.com