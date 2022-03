Zombie, zarażeni, świrusy... jak zwał, tak zwał. Ważne, że twórcy gier wciąż mają pretekst, by wrzucić nas do opustoszałego, postapokaliptycznego świata, w którym aż roi się od niebezpieczeństw. Days Gone jest najlepszym przykładem tego, jak pozornie puste lokacje wypełnić po brzegi ciężkim, mrocznym klimatem, mrożącymi krew w żyłach akcjami i całą masą dodatkowych atrakcji do samodzielnego odkrycia. Niewiele gier potrafi tak skutecznie podnieść tętno jak właśnie Days Gone. Gdy na horyzoncie pojawia się olbrzymia horda nieumarłych, a amunicji w kieszeni jest coraz mniej, jedynym ratunkiem może okazać się sprawny i zatankowany motocykl. Jest on tu zresztą jednym z najważniejszych elementów rozgrywki dając nam nie tylko niezłe poczucie wolności, ale też powód do przeszukiwania świata Days Gone, zbierania zleceń i wykonywania misji. Tylko w ten sposób da się bowiem go odpowiednio ulepszyć. I choć początkowo odbiór Days Gone był raczej średni (mało kto upatrywał w nim obiecywany hit), to po czasie tytuł ten zdołał przekonać do siebie graczy zbierając coraz pochlebniejsze recenzje. Jeśli więc kiedykolwiek marzyło Ci się bardziej otwarte The Last of Us, to po prostu musisz spróbować Days Gone.

Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 16

Wersja językowa angielska

Gatunek gry Gry akcji

Wydawca Sony Interactive Entertainment

Producent Bend Studio

Data premiery 2018-05