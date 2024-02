Ile kosztuje HBO Max w 2024 roku? Jaka jest cena na miesiąc i czy warto zapłacić za cały rok z góry? Odpowiadamy na najważniejsze pytania dotyczące abonamentu na ten popularny serwis streamingowy.

Cena HBO Max w 2024 roku

Rok 2024 przynosi nam informacje na temat ceny HBO Max. Okazuje się, że jest ona identyczna jak w roku poprzednim. Nie jest to zaskakujące, biorąc pod uwagę fakt, że ta usługa streamingowa zadebiutowała na polskim rynku w 2022 roku i od samego początku jej cena była wyższa niż jej poprzednika, czyli serwisu HBO Go, który zastąpiła. Pomimo to, opłata za korzystanie z tego serwisu jest na podobnym poziomie jak ceny innych popularnych platform streamingowych dostępnych w Polsce. Teraz, kiedy już znamy ogólne informacje na temat ceny HBO Max, czas przejść do konkretów.

Ile kosztuje HBO Max na miesiąc?

Jeżeli chodzi o koszt korzystania z serwisu HBO Max, to wynosi on 29,99 zł miesięcznie. Możemy zatem stwierdzić, że jest to usługa wyceniona na rozsądny poziom. Ta sama kwota jest bowiem wymagana przez największych rywali tej platformy. Mowa tutaj o takich gigantach jak Netflix czy Disney+, które również oferują swoje usługi za tę samą cenę.

W przeciwieństwie do usługi Netflix, HBO Max oferuje jednak tylko jeden plan: każdy abonent może więc liczyć nie tylko na dostęp do tego samego katalogu filmów i seriali, ale też na tę samą jakość i możliwość równoczesnego oglądania treści na tej samej liczbie ekranów. Cena HBO Max nie zmienia się już od dwóch lat. Ale, jak podaje Warner Bros, w 2024 roku na polskim rynku zadebiutuje nowy serwis streamingowy, który zastąpi HBO Max. Więc najprawdopodobniej wtedy możemy spodziewać się nowego cennika.

Kolejna różnica między HBO Max a Netflix jest taka, że ten pierwszy nagradza lojalność. Jeśli szukasz więc oszczędności, to bardzo dobrym pomysłem będzie wykupienie abonamentu za rok z góry. Skoro tak, to…

Ile kosztuje HBO Max na rok?

Jeśli zdecydujesz się zapłacić z góry, to za rok dostępu do HBO Max zapłacisz tylko 234,99 zł. To o ponad jedną trzecią lub prawie 125 złotych mniej niż gdyby opłacać abonament co miesiąc. Można by bo też streścić w taki sposób, że to tak, jakby 4 spośród tych 12 miesięcy mieć za darmo.

Cena 234,99 złotych oznacza, że przy rocznym abonamencie każdy miesiąc korzystania z HBO Max kosztuje cię niespełna 20 złotych. Wyraźnie widać, że jest to świetny sposób, by płacić mniej.

Podsumowując: HBO Max – cennik (2024): HBO Max kosztuje 29,99 zł za 1 miesiąc

oraz 234,99 zł za cały rok z góry

Jak wykupić abonament HBO Max?

Nic prostszego. Aby wykupić dostęp do HBO Max wystarczy udać się na oficjalną stronę serwisu, wybrać plan miesięczny i roczny, a następnie uzupełnić swoje dane. Po dokonaniu płatności od razu można korzystać z usługi – zarówno na komputerze, jak i wszystkich innych urządzeniach. Skoro już przy tym jesteśmy…

Warto kupić? Oferta HBO Max w Polsce

HBO Max to serwis streamingowy, który zastąpił w Polsce usługę HBO GO. Oferuje dostęp do obszernego katalogu filmów i seriali w zamian za opłacanie abonamentu. Pozwala na oglądanie klasyki, jak i nowości w domu, ale też poza nim. Na ofertę serwisu składają się katalogi:

HBO,

Max Originals,

Warner Bros.,

DC,

Cartoon Network

i inne.

HBO Max to nowoczesna usługa także pod względem funkcjonalności. Jest po prostu dostosowana do współczesnego użytkownika. Oznacza to, że wśród korzyści znajdują się:

możliwość równoczesnego oglądania wideo na 3 urządzeniach,

możliwość utworzenia maksymalnie 5 profili (w tym dziecięcych),

możliwość pobierania i oglądania treści offline (bez dostępu do internetu).

Choć nie dotyczy to całej oferty, wybrane tytuły z katalogu HBO Max dostępne są w rozdzielczości 4K, z HDR (Dolby Vision) i dźwiękiem przestrzennym (Doby Atmos). Konkretnie HBO Max oferuje:

ponad 1400 filmów (w tym około 40 w 4K + HDR)

ponad 500 seriali (w tym kilka w 4K + HDR)

Wśród najgłośniejszych produkcji HBO Max znajdują się seriale The Last of Us, Ród smoka, Opowieść podręcznej, Rick i Morty, Billions, Biały Lotos, Sprawa idealna, Barry, Sukcesja czy Młody Sheldon, a z nieco starszych także Euforia, Czarnobyl, Detektyw, Fargo i – przede wszystkim – Gra o tron.

Wszystkie te seriale oraz filmy można oglądać na wielu różnych urządzeniach. Z czym konkretnie kompatybilna jest usługa HBO Max? Listę tworzą:

komputery Windows, Linux, macOS i Chrome OS,

smartfony Android i iPhone,

tablety Android i iPad,

telewizory webOS (LG), Tizen (Samsung) i Android TV (Sony, Philips, TCL, Xiaomi…)

przystawki Android TV, Chromecast i Apple TV,

konsole Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 i PlayStation 4.

Na komputerze możesz korzystać z HBO Max bezpośrednio z poziomu przeglądarki. Na pozostałe urządzenia wypuszczona została aplikacja, którą pobierzesz z oficjalnych sklepów z oprogramowaniem.

Źródło: HBO Polska, informacja własna